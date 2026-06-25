La Albirroja y los Socceroos se medirán por una nueva jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026, Paraguay y Australia se miden este jueves 25 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad estadounidense de San Francisco. Ambos conjuntos van por la victoria para terminar segundos en la zona.

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En el otro duelo de la zona, que será entre Estados Unidos y Turquía, se jugará al mismo horario por ser la definición del grupo. Por ese motivo, ninguno de los cuatro conjuntos puede especular e irán con lo mejor para intentar quedarse con la victoria.

Con respecto a este juego de la jornada de miércoles, el choque entre sudamericanos y oceánicos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Paraguay contra Australia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Paraguay vs. Australia por país