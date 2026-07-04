¿Dónde y en qué estadio juegan Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Les Bleus ya saben lo que es jugar en el recinto designado, mientras que La Albirroja estará disputando su primer partido en este campo en el Mundial.

La Selección de Francia buscará dar un paso más hacia el título del Mundial 2026 este sábado 4 de julio en su enfrentamiento contra Paraguay por los octavos de final. Les Bleus han sido letales hasta el momento y ahora se verán las caras con La Albirroja para intentar meterse entre los ocho mejores del certamen.

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El encuentro comenzará a las 15:00 hs (CDMX) en el Lincoln Financial Field, estadio ubicado en sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports. Francia goleó a Irak en este recinto en la fase de grupos, mientras que Paraguay todavía no jugó en este campo.

Vista exterior del Lincoln Financial Field de Philadelphia (Getty Images)

Detalles del Estadio Philadelphia

El Lincoln Financial Field lleva el nombre de ‘Estadio Philadelphia‘ durante la Copa del Mundo 2026 por las regulaciones comerciales de la FIFA. Tiene un natural híbrido, fue inaugurado en 2003 con un partido amistoso entre Manchester United y Barcelona y tiene una capacidad exacta para 68.324 espectadores.

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Principalmente es utilizado por los Philadelphia Eagles, equipo de la NFL. Sin embargo, ya recibió en varias oportunidades partidos de futbol y le fueron asignados seis partidos en la Copa del Mundo 2026, siendo el último el de este sábado entre Francia y Paraguay por los octavos de final. Un dato no menor es que no es techado.

Todos los partidos que se juegan en el Estadio Philadelphia en el Mundial 2026

Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Fase de grupos | 14 de junio

| Fase de grupos | 14 de junio Brasil 3-0 Haití | Fase de grupos | 19 de junio

| Fase de grupos | 19 de junio Francia 3-0 Irak | Fase de grupos | 22 de junio

| Fase de grupos | 22 de junio Curazao 0-2 Costa de Marfil | Fase de grupos | 25 de junio

| Fase de grupos | 25 de junio Croacia 2-1 Ghana | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Paraguay vs. Francia | Octavos de final | 4 de julio (HOY)

En síntesis

Francia vs. Paraguay se jugará el 4 de julio a las 15:00 hs.

se jugará el 4 de julio a las 15:00 hs. 68.324 espectadores es la capacidad del Estadio Philadelphia, sede del encuentro.

es la capacidad del Estadio Philadelphia, sede del encuentro. Seis partidos fueron asignados al Lincoln Financial Field durante el Mundial 2026.