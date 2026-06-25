Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Paraguay vs. Australia según la IA

Paraguay y Australia se juegan la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este jueves desde las 20 hs de la CDMX. Con ambos equipos obligados a sumar, la inteligencia artificial proyectó el resultado exacto.

El partido se juega hoy, jueves 25 de junio de 2026, a las 20:00 (CDMX) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, por la tercera jornada del Grupo D. Ambos seleccionados llegan con 3 puntos, pero Australia marcha 2º y Paraguay 3º por diferencia de goles, así que el margen es mínimo desde antes del silbatazo inicial.

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La tabla previa explica buena parte de la tensión. Paraguay cayó 1-4 ante Estados Unidos en su estreno y luego reaccionó con un 1-0 sobre Turquía. Australia, por su lado, abrió con un 2-0 ante Turquía y después perdió 0-2 frente a Estados Unidos. Con ese recorrido, no aparece una superioridad clara de ninguno de los dos y el cierre del grupo se perfila muy apretado.

En Bolavip consultamos a la Inteligencia Artificial por un resultado exacto y el veredicto fue directo: la proyección apunta a un 1-1 en un partido cerrado.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir un empate entre Paraguay y Australia

Grupo apretado y partido de máxima tensión: ambos llegan a la última fecha con 3 puntos, con Australia apenas por delante de Paraguay por diferencia de goles. Eso anticipa un cruce de margen mínimo, donde cada error puede pesar demasiado. La sensación también la resumió Gustavo Alfaro, que definió esta zona como “el grupo más parejo de todos” y avisó que Paraguay debe vivir este duelo “como si fuera el último partido de la Copa del Mundo”.

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Los antecedentes inmediatos refuerzan un marcador cerrado: los dos ya mostraron en esta fase de grupos que pueden competir, pero sin sacar gran diferencia sobre el rival. Paraguay viene de vencer 1-0 a Turquía después del golpe del 1-4 ante Estados Unidos, mientras que Australia derrotó 2-0 a Turquía y luego cayó 0-2 ante Estados Unidos. El contexto reciente no marca una ventaja ofensiva abrumadora y sí reparte el peso ofensivo entre Julio Enciso y Gabriel Ávalos por un lado, y Mohamed Toure junto a Nestory Irankunda por el otro.

Necesidades distintas, pero equilibrio real: Paraguay llega con una urgencia más marcada y además tiene a MiguelAlmirón descartado. Australia también afronta el cruce con una baja, la de Mathew Leckie, aunque aparece apenas mejor ubicado en la tabla. Alfaro incluso remarcó que una victoria paraguaya sería histórica, porque sería la primera vez que la selección gane dos partidos en un Mundial. Aun con esa presión, el contexto general sostiene más un empate trabajado que una victoria clara de cualquiera.

¿Qué dijo la IA sobre Paraguay vs. Australia?

“Mi pronóstico para este partido es: Paraguay 1-1 Australia”

Ambos llegan igualados en puntos, el partido se perfila muy cerrado y no aparece una ventaja ofensiva contundente de ninguno de los dos. Eso no significa que el empate esté escrito. Paraguay juega con sentido de urgencia y el combinado australiano también tiene herramientas para castigar si encuentra espacios, así que cualquiera puede destrabar el encuentro por detalles.

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