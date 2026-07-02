Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Repasa la información más precisa para no perderte nada de uno de los encuentros más destacados de la primera fase de eliminación directa.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio desde las 17:00 horas (Ciudad de México). Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival. Repasa las opciones para sintonizar el encuentro.

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Portugal terminó como escolta del Grupo K tras no poder salir del empate con Colombia en la última jornada. En ese sentido, se enfrenta con un segundo, aunque la ambición y objetivo de conseguir cosas importantes está tan latente como cuando inició la competencia como uno de los candidatos a llegar lejos.

Por el lado de Croacia, el camino le entrega una nueva oportunidad de transformarse en una piedra en el zapato de uno de los equipos más importantes de la Copa del Mundo. Liderado por Luka Modric, el último semifinalista espera darle un último baile exitoso a su mayor ídolo.

Con respecto a este juego de la jornada de lunes, el choque entre americanos y europeos estará disponible a través de televisión abierta por lo que Televisa y TV Azteca pasarán el juego. También podrá verse en streaming a través de Vix Premium.

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Dónde ver Portugal vs. Croacia por país

México: Televisa, TV Azteca y ViX Premium

Televisa, TV Azteca y ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis