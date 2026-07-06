Este lunes pasó lo impensable y es que Cristiano Ronaldo se despidió de lo que sería su último Mundial, luego de que Portugal cayera ante España en los octavos de final. Ante esto, la decisión fue inminente y Roberto Martínez dejó de ser el técnico del conjunto luso, por lo que ahora el trabajo era […]

Este lunes pasó lo impensable y es que Cristiano Ronaldo se despidió de lo que sería su último Mundial, luego de que Portugal cayera ante España en los octavos de final. Ante esto, la decisión fue inminente y Roberto Martínez dejó de ser el técnico del conjunto luso, por lo que ahora el trabajo era buscar un nuevo timonel.

Publicidad

El reemplazo de Roberto Martínez en Portugal

Sin embargo, de manera inmediata se dio a conocer el nombre del estratega que tomaría las riendas con cara a lo que sería la Eurocopa 2028, después de ser los actuales monarcas de esta competencia. De acuerdo con la información de A Bola, Jorge Jesus será el nuevo técnico de la selección de Portugal para esta nueva etapa.

El entrenador se reunirá con la Federación Portuguesa de Futbol para firmar los términos del contrato durante esta semana, por lo que ahora en la etapa decisiva de su carrera, Cristiano tendrá a Jorge como su nuevo estratega en el país. Y es que justo después de anunciar su último Mundial habló de la posibilidad de despedirse de la selección.

El futbolista mencionó que tendría que “pensarlo con la cabeza fría” por lo que estos días con su familia serían clave. Pero en caso de que se mantuviera en la escuadra portuguesa, será Jesus quien tome las riendas de este equipo con miras a la competencia europea de la cual ya han probado las mieles del campeonato y lo buscarían nuevamente.

Publicidad

¿Quién es Jorge Jesus?

Jorge Jesus es un entrenador y exfutbolista portugués muy exitoso, ampliamente reconocido por su impresionante trayectoria en clubes como el Benfica, el Flamengo y el Al-Hilal. Ya pasó por el vestidor de la mano del propio Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, por lo que seguramente esta sería la opción ideal para él en la plantilla.

En síntesis