Si España le gana a Portugal: cuándo, dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026

La Roja no supera los octavos de final de la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, edición en la que se consagraron campeones por primera vez.

La Selección de España juega un partido sumamente trascendental ante Portugal por los octavos de final del Mundial 2026. La Roja es una de las candidatas en esta cita mundialista, pero la historia marca que los españoles no alcanzan los cuartos de final desde la edición de Sudáfrica 2010.

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Por eso, el choque de este lunes en Dallas podría significar el fin de una mala racha para La Roja. Ahora bien, en caso de vencer a Portugal, el seleccionado comandado por Luis de la Fuente ya sabe quiénes pueden ser sus posibles rivales.

El próximo rival de España en caso de avanzar

Si España le gana a Portugal este lunes, su rival en los cuartos de final del Mundial 2026 saldrá del ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, partido que se disputa este mismo 6 de julio a las 18:00 hs (CDMX).

España jugaría los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 el próximo 10 de julio, cotejo que ya tiene horario y estadio confirmado: 13:00 hs (CDMX) en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium).

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Instancias de eliminación de España tras Sudáfrica 2010

Brasil 2014 : eliminado en fase de grupos

: eliminado en fase de grupos Rusia 2018 : eliminado en octavos de final (ante Rusia)

: eliminado en octavos de final (ante Rusia) Qatar 2022: eliminad en octavos de final (ante Marruecos)

En síntesis