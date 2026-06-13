Dónde ver EN VIVO Qatar vs. Suiza por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Los Maroons y La Nati se enfrentan por el Grupo B de la Copa del Mundo en el Estadio Bahía de San Francisco.

El Mundial 2026 contará con cuatro partidos este sábado 13 de junio y el primero de ellos será protagonizado por Qatar y Suiza. Los seleccionados de Medio Oriente y Europa, respectivamente, se verán las caras por la primera jornada del Grupo B desde las 13:00 hs (CDMX) en el Estadio Bahía de San Francisco.

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Qatar fue el anfitrión de la Copa del Mundo pasada en 2022, pero se despidió en fase de grupos sin sumar puntos. Por eso, los dirigidos por el entrenador español Julen Lopetegui buscarán dejar una mejor imagen en esta edición.

Suiza, por su parte, clasificó como primero invicto en el Grupo B de las Eliminatorias UEFA con 14 puntos, por encima de Kosovo, Eslovenia y Suecia. De hecho, los suizos son los favoritos para liderar la zona que comparten con Qatar, Bosnia y Canadá en este Mundial.

Suiza llegó hasta octavos de final en el Mundial de Qatar 2022 (Getty Images)

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¿Quién transmite Qatar vs. Suiza?

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+

Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ Chile: Chilevision, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+

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: GEN, Trece España: DAZN, Movistar+

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