¿Juega Edin Dzeko? Las alineaciones de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio SoFi, ubicado en California, y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).
Por el lado de Suiza, el equipo dirigido por Murat Yakin empató 1-1 con Qatar en el debut de la Copa del Mundo. El conjunto europeo estaba ganando 1-0 y había generado muchas situaciones para ampliar la ventaja, pero no lo hizo y los asiáticos terminaron igualándolo sobre el final.
Por el otro lado, Bosnia igualó 1-1 con Canadá en la primera jornada. El equipo balcánico convirtió el primer tanto del partido a través de Jovo Lukic, pero en general mostró una mala versión y el local generó mas situaciones de gol, por lo que el empate fue justo.
La probable alineación de Suiza
- Gregor Kobel
- Silvan Widmer
- Manuel Akanji
- Nico Elvedi
- Ricardo Rodriguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Michel Aebischer
- Fabian Rieder
- Dan Ndoye
- Breel Embolo
La probable alineación de Bosnia
- Nikola Vasilj
- Amar Dedić
- Nikola Katić
- Tarik Muharemović
- Sead Kolašinac
- Esmir Bajraktarević
- Ivan Bašić
- Benjamin Tahirović
- Kerim Alajbegović
- Ermedin Demirović
- Edin Džeko