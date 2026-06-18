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Mundial 2026

¿Juega Edin Dzeko? Las alineaciones de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026

Suiza y Bosnia se enfrentan por la segunda jornada del Grupo B. Ambos vienen de empatar en el debut del Mundial.

Suiza y Bosnia se enfrentan en el Mundial 2026
© Getty ImagesSuiza y Bosnia se enfrentan en el Mundial 2026

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio SoFi, ubicado en California, y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

Por el lado de Suiza, el equipo dirigido por Murat Yakin empató 1-1 con Qatar en el debut de la Copa del Mundo. El conjunto europeo estaba ganando 1-0 y había generado muchas situaciones para ampliar la ventaja, pero no lo hizo y los asiáticos terminaron igualándolo sobre el final.

Por el otro lado, Bosnia igualó 1-1 con Canadá en la primera jornada. El equipo balcánico convirtió el primer tanto del partido a través de Jovo Lukic, pero en general mostró una mala versión y el local generó mas situaciones de gol, por lo que el empate fue justo.

La probable alineación de Suiza

  • Gregor Kobel
  • Silvan Widmer
  • Manuel Akanji
  • Nico Elvedi
  • Ricardo Rodriguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Michel Aebischer
  • Fabian Rieder
  • Dan Ndoye
  • Breel Embolo

La probable alineación de Bosnia

  • Nikola Vasilj
  • Amar Dedić
  • Nikola Katić
  • Tarik Muharemović
  • Sead Kolašinac
  • Esmir Bajraktarević
  • Ivan Bašić
  • Benjamin Tahirović
  • Kerim Alajbegović
  • Ermedin Demirović
  • Edin Džeko
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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