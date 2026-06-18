¿Juega Edin Dzeko? Las alineaciones de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026

Suiza y Bosnia se enfrentan por la segunda jornada del Grupo B. Ambos vienen de empatar en el debut del Mundial.

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio SoFi, ubicado en California, y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

Publicidad

Por el lado de Suiza, el equipo dirigido por Murat Yakin empató 1-1 con Qatar en el debut de la Copa del Mundo. El conjunto europeo estaba ganando 1-0 y había generado muchas situaciones para ampliar la ventaja, pero no lo hizo y los asiáticos terminaron igualándolo sobre el final.

Por el otro lado, Bosnia igualó 1-1 con Canadá en la primera jornada. El equipo balcánico convirtió el primer tanto del partido a través de Jovo Lukic, pero en general mostró una mala versión y el local generó mas situaciones de gol, por lo que el empate fue justo.

La probable alineación de Suiza

Gregor Kobel

Silvan Widmer

Manuel Akanji

Nico Elvedi

Ricardo Rodriguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Michel Aebischer

Fabian Rieder

Dan Ndoye

Breel Embolo

Publicidad

La probable alineación de Bosnia