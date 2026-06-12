Jason Sudeikis fue una de las figuras elegidas por la FIFA para conducir la fiesta de inauguración en Los Ángeles.

¡Vaya sorpresa se llevaron los fans! Jason Sudeikis apareció en escena en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y está participando en la histórica apertura en Estados Unidos. El el actor y comediante estadounidense mundialmente conocido por su papel protagónico en la serie “Ted Lasso” irrumpió en escena y estalló el SoFi Stadium.

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El rol del actor en la ceremonia inaugural del Mundial 2026:

Jason Sudeikis fue designado como Embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el rol de conducir el espectáculo y dar la bienvenida a los aficionados en Los Ángeles. La estrella de la TV fue escogida con la misión de celebrar el poder unificador del fútbol en el escenario más grande del deporte mundial. Su participación marca un momento significativo para la representación de la cultura estadounidense en este torneo histórico.

Según la FIFA, su tarea era “establecer el tono ceremonial antes de que dar comienzo a la competencia futbolística” en territorio americano, con el juego entre Estados Unidos y Paraguay. En el partido anterior, el popular Will Arnett fue el “host” de Canadá, por lo que se replicó lo mismo en ambas aperturas pero con distintas figuras del cine seleccionadas para la función.

Jason Sudeikis, protagonista de “Ted Lasso” [Foto: Getty]

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Jason Sudeikis y su presencia en la inauguración del Mundial 2026:

🚨 Jason Sudeikis is the last special guest to present the 2026 World Cup in the US! 🏆🌎 pic.twitter.com/UaR7dd9zL1 — حساب ساخر (@AAlwsaby73568) June 13, 2026

La curiosa “triple ceremonia inaugural” del Mundial 2026:

El Mundial 2026 marca un precedente histórico al ser la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Canadá y Estados Unidos. Con esto viene también un formato inédito: tres ceremonias inaugurales independientes distribuidas en un lapso de dos días. Cada una corresponde al día en que comenzó el Mundial en cada territorio.

La primera inauguración se realizó ayer en Ciudad de México, con la participación de artistas como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y Maná. La segunda tuvo lugar hoy al mediodía en Toronto, con figuras como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Will Arnett. La tercera y última, encabezada por Jason Sudeikis (Ted Lasso), también tendrá a nombres como Katy Perry, Anitta y Lisa.

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El espectáculo previo al Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026:

La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en Estados Unidos se realizará en el SoFi Stadium, un recinto multiusos ubicado en Los Ángeles con capacidad para casi 70 mil espectadores. El show tendrá una duración de 90 minutos y fue desarrollado en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, la productora responsable de grandes eventos internacionales.

La puesta en escena se inspira en Los Ángeles como capital del entretenimiento mundial, combinando música, cultura pop y tecnología de última generación. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que la ceremonia “refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus numerosas diásporas, demostrando el poder de la música para unir a las personas en todo el país”.

El cartel artístico confirmado para la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos:

La celebración en Los Ángeles reunirá un cartel de artistas de talla internacional que representa diversos géneros musicales. Katy Perry encabeza el elenco, acompañada por Future, Anitta, LISA (integrante de BLACKPINK), Rema y Tyla. La presencia de LISA marca un hito importante, siendo una de las principales representantes del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista.

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El dúo Dan + Shay interpretará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que Purahei Soul será el encargado de entonar el himno de Paraguay. Ambas actuaciones formarán parte de la ceremonia previa al partido, marcando el momento en que los dos equipos salten al campo. Sin dudas, se convertirá en un episodio de muchas emociones e inolvidable para los presentes.

La importancia del formato triplista para la inauguración del Mundial 2026:

La decisión de la FIFA de organizar tres ceremonias inaugurales en tres países distintos es un reflejo de la naturaleza inédita de este torneo. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el evento cuenta con 48 selecciones compitiendo en 104 encuentros distribuidos entre México, Canadá y Estados Unidos. Cada ceremonia mantiene elementos tradicionales como desfiles de banderas, actos protocolares y la exhibición del balón oficial, pero cada una posee una identidad visual y cultural propia. Las ceremonias de Los Ángeles reflejan específicamente el estilo de entretenimiento y tecnología característico de la industria audiovisual estadounidense. Por ello también, la elección de Jason Sudeikis y su asociación con Ted Lasso.