El partido que se juega en el Estadio SoFi no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo B se lleva a cabo en el Estadio SoFi y el juego comienza a partir de las 13:00hs (CDMX). Se espera que sea un duelo igualado entre los dos europeos.

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Suiza viene de empatar por 1-1 con Qatar en su debut en la Copa del Mundo, mientras que Bosnia igualó 1-1 con Canadá en la primera jornada. Las dos selecciones necesitan ganar para no complicarse la clasificación a los 16vos de final.

Con respecto al segundo juego de este jueves, el choque entre suizos y bosnios no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Suiza ante Bosnia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Suiza vs. Bosnia por país

México : ViX Premium

: ViX Premium Perú : DirecTV y Paramount+.

: DirecTV y Paramount+. Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia : DirecTV y Paramount+.

: DirecTV y Paramount+. Brasil : Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España : DAZN, TVE La 1 y Movistar+

: DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis