Por qué no juega Xherdan Shaqiri en Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026

Suiza busca su primera victoria en el Mundial 2026 tras su empate con Qatar. El referente Xherdan Shaqiri no está presente.

Suiza juega este jueves 18 de junio su segundo partido del Mundial 2026. Después de empatar por 1-1 con Qatar en el debut, el conjunto europeo se enfrenta con Bosnia en el Estadio SoFi de Los Ángeles a partir de las 13:00hs (CDMX).

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El conjunto dirigido por Murat Yakin se llevó una decepción en el primer partido porque tendría que haberle ganado a Qatar y se lo empataron sobre el final. Hay algunos futbolistas históricos de Suiza que ya no forman parte del plantel como es el caso de Xherdan Shaqiri.

El motivo de la ausencia de Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri ha sido uno de los referentes en la última década y un poco más de Suiza. Sin embargo, el futbolista decidió retirarse de su selección nacional después de la Eurocopa 2024, torneo en el que el equipo quedó eliminado en cuartos de final contra Inglaterra.

Xherdan Shaqiri tiene 34 años actualmente, por lo que por edad podría formar parte del plantel sin problemas y aportar lo suyo. No obstante, el extremo ya hace dos años que no disputa partidos con Suiza.

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El jugador está en el Basilea de su país desde agosto de 2024 y en la pasada temporada convirtió 16 goles y dio 13 asistencias en 47 partidos disputados. Xherdan Shaqiri participó de cuatro ediciones del Mundial y es el tercer jugador con más encuentros en la historia de Suiza con 125 juegos.

En síntesis