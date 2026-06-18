¿Dónde y en qué estadio juegan Suiza vs. Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026?

Suiza empató 1-1 con Qatar en el debut de la Copa del Mundo, mientras que Bosnia igualó 1-1 con Canadá.

Este jueves 18 de junio comienza la segunda jornada del Mundial 2026. Uno de los cuatro partidos que se disputan tiene como protagonistas a Suiza y a Bosnia, selecciones que se enfrentan a partir de las 13:00hs (CDMX) por el Grupo B.

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Suiza empató con Qatar por 1-1 en el debut de la Copa del Mundo; después de estar ganando durante casi todo el partido, el equipo europeo no pudo aguantarlo en el final. Por su parte, Bosnia igualó 1-1 con Canadá y tuvo suerte de sacar un punto.

El estadio del partido

Suiza y Bosnia se enfrentan en el Estadio SoFi, en la ciudad de Los Ángeles, aunque más precisamente en la región metropolitana de Inglewood, un condado de la zona. El recinto tiene una capacidad para 70,492 espectadores exactamente según el dato revelado por FIFA.

Este estadio ya recibió dos partidos de la Copa del Mundo 2026. El primero fue en la victoria de Estados Unidos por 4-1 contra Paraguay y el segundo fue en el empate por 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1.

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Irán ante Nueva Zelanda en el Estadio SoFi (Getty Images)

La construcción del Estadio SoFi inició en 2016 y finalizó en 2020, teniendo un coste de unos 4900 millones de dólares y su edificación fue clave para el retorno de franquicias de futbol americano al torneo. Los equipos que ejercen como locales en este escenario son Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la National Football League (NFL).

Además de ser sede del certamen mundialista, el recinto fue escenario del Super Bowl LVI, la Final de la Copa Oro 2023, encuentros de la Copa América 2024 y la Fase Final de la Concacaf Nations League 2024-25. Está contemplado como sede de la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos 2028 que serán en Los Ángeles precisamente.

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Los partidos del Mundial 2026 que se disputan en el Estadio SoFi

Viernes 12 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de Grupos – Grupo D)

Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de Grupos – Grupo D) Lunes 15 de junio de 2026: Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de Grupos – Grupo G)

Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de Grupos – Grupo G) Jueves 18 de junio de 2026: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de Grupos – Grupo B)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de Grupos – Grupo B) Domingo 21 de junio de 2026: Bélgica vs. Irán (Fase de Grupos – Grupo G)

Bélgica vs. Irán (Fase de Grupos – Grupo G) Jueves 25 de junio de 2026: Turquía vs. Estados Unidos (Fase de Grupos – Grupo D)

Turquía vs. Estados Unidos (Fase de Grupos – Grupo D) Domingo 28 de junio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)

Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32) Jueves 2 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)

Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32) Viernes 10 de julio de 2026: Partido de Cuartos de final (Ronda de 8)

En síntesis