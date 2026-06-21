Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda jornada. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Miami.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Miami por el Grupo H y comienza a partir de las 16:00hs (CDMX).

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En la previa el equipo dirigido por Marcelo Bielsa es el gran favorito a llevarse el triunfo, pero Cabo Verde viene de lograr un empate histórico en su debut en la Copa del Mundo, por lo que Uruguay deberá demostrar en el campo esta supuesta superioridad.

Dónde ver el partido

El partido entre Uruguay y Cabo Verde de este domingo 21 de junio no puede verse en televisión abierta en México. La única opción para observar el juego es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial.

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Telefe, DSports, Flow y Paramount+.

Telefe, DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos equipos

Uruguay viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita en el primer partido de la Copa del Mundo en lo que fue un resultado decepcionante para la selección charrúa. Pero la Celeste tiene una nueva oportunidad y está todo dado para que consiga su primera victoria.

Por su parte, Cabo Verde logró un empate histórico frente a España tras el 0-0 final. El conjunto africano intentará seguir con el sueño y ahora arruinarle la fiesta a Uruguay este domingo.

En síntesis

Uruguay y Cabo Verde juegan este domingo 21 de junio en el Estadio Miami.

juegan este domingo 21 de junio en el Estadio Miami. En México el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma ViX Premium .

el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma . Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita y Cabo Verde 0-0 con España en el primer partido.