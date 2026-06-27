Rodrigo Aguirre tuvo bonito gesto con aficionado de Uruguay tras la eliminación del Mundial

El futbolista uruguayo y su hijo le dieron una alegría a un aficionado tras la eliminación de Uruguay .

Al término del España vs Uruguay todo fue tristeza para los jugadores charrúas, quienes se quedaron a un gol de poder clasificar a la siguiente ronda en el Mundial, por lo que terminaron eliminados de la competencia. Sin embargo, la familia de Rodrigo Aguirre protagonizó un momento que por lo menos hizo feliz a un aficionado de su selección.

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En la cuenta de Instagram de la esposa del “Búfalo”, la empresaria Mikaela Huvatt, compartió un momento digno de reconocer. Y es que aunque la situación era demasiado dolorosa para el jugador, como para los aficionados por la eliminación de Uruguay, su hijo, Valentín dio una muestra de que aún podía haber alegría.

El emotivo momento de Rodrigo Aguirre

En el video se puede ver a “Valen” con un aficionado de Uruguay que llora mientras sostiene una sandalias, mientras que el niño carga una representación de la Copa del Mundo. Su hijo volteaba hacia las gradas donde estaban sus padres, mientras que el aficionado no lo podía creer. Por lo que al final hubo un reencuentro entre el seguidor y el futbolista.

De acuerdo con la leyenda de la imagen, Mikaela menciona lo siguiente: “Cuando terminó el partido, Valen fue a pedirle las chancletas al padre para dárselas a un hincha a cambio de su copa. Todo lo que pasó después fue magia. Valen encontró la manera de que la copa se viniera con Uruguay igual”.

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Con lo mencionado se pudo saber que el hijo del “Búfalo” había cambiado las sandalias de su papá por la copa del aficionado, por lo que al final ambos se fundieron en un abrazo y dejaron un momento muy emotivo para la familia. Dando muestra de que más allá de lo que se perdió en la cancha, también se ganó fuera de ella.

En síntesis