Este domingo 21 de junio cerramos las terceras jornadas de la fase de grupos con cuatro juegazos imperdibles en la Copa del Mundo 2026. La actividad arranca con España enfrentando a Arabia Saudita en Atlanta y luego sigue con Bélgica contra Irán en Los Ángeles.
El tercer partido tiene a Uruguay midiéndose ante Cabo Verde en Miami y, para cerrar con broche de oro, Nueva Zelanda contra Egipto en Vancouver. Será una jornada dominical clave que empezará a definir quiénes avanzan a los dieciseisavos de final.
PARTIDOS DEL DOMINGO 21 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 13:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | Canal 5, Azteca 7, ViX Premium
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play, La 1
- Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Bélgica vs. Irán (Grupo G)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock