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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 21 de junio y dónde ver en México

Cuatro partidos se disputan este domingo 21 de junio en la Copa del Mundo. España, una de las candidatas, se enfrenta con Arabia Saudita.

España y Uruguay juegan este domingo 21 de junio
© Getty ImagesEspaña y Uruguay juegan este domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio cerramos las terceras jornadas de la fase de grupos con cuatro juegazos imperdibles en la Copa del Mundo 2026. La actividad arranca con España enfrentando a Arabia Saudita en Atlanta y luego sigue con Bélgica contra Irán en Los Ángeles.

El tercer partido tiene a Uruguay midiéndose ante Cabo Verde en Miami y, para cerrar con broche de oro, Nueva Zelanda contra Egipto en Vancouver. Será una jornada dominical clave que empezará a definir quiénes avanzan a los dieciseisavos de final.

PARTIDOS DEL DOMINGO 21 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

España vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 13:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 10:00 horas | Canal 5, Azteca 7, ViX Premium
  • Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play, La 1
  • Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Ver también

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Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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