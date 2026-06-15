¿Dónde y en qué estadio juegan Arabia Saudita vs. Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026?

Miami alberga uno de los partidos más atrapantes de la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026: uruguayos y árabes van por todo.

Por la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan HOY lunes 15 de junio en los Estados Unidos. Los dirigidos por Marcelo Bielsa, ganadores de dos ediciones de este prestigioso certamen, tendrán un duro obstáculo en su primera presentación del torneo.

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Los árabes, conocidos recientemente por amargar el debut de la Selección Argentina en Qatar 2022, buscarán repetir la historia. Ahora siendo conducidos por Georgios Donis intentarán sumar algún punto antes de afrontar los siguientes compromisos de la zona, ante España y Cabo Verde respectivamente. Lo cierto es que el Hard Rock Stadium, de Miami, será testigo de este vibrante duelo.

Detalles del Hard Rock Stadium de Miami

Este recinto fue inaugurado en 1987 bajo el nombre Joe Robbie Stadium. Luego, exactamente en 2016 y debido a un acuerdo de naming rights por parte de las autoridades propietarias y de la marca, pasó a llamarse Hard Rock Stadium. En aquel entonces, ese cambio estuvo acompañado de una inversión cercana a los 500 millones de dólares que significaron una remodelación en todos los aspectos.

Ubicado en 347 Don Shula Drive de Miami Gardens, al norte de la ciudad más conocida de Florida. Cuenta, según los datos oficiales de FIFA, con una capacidad exacta de 64.478 espectadores que habitualmente ocupan los fanáticos de Miami Dolphins en la NFL y University of Miami Hurricanes en la NCAA.

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Se espera una marea de aficionados uruguayos en Miami, Florida (Getty Images)

Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio de Seattle

Lunes 15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

Domingo 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)

Miércoles 24 de junio: Brasil vs. Escocia (Grupo C)

Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K)

Viernes 3 de julio: 16avos de Final entre 1° Grupo J y 2° Grupo H

Sábado 11 de julio: 4tos de Final (con equipos a definir)

Sábado 18 de julio: Partido por el Tercer Lugar

En síntesis

Uruguay y Arabia Saudita juegan el 15 de junio dirigidos por Marcelo Bielsa.

juegan el 15 de junio dirigidos por Marcelo Bielsa. Hard Rock Stadium: El estadio de Miami albergará el duelo para 64.478 espectadores.

El estadio de Miami albergará el duelo para 64.478 espectadores. 21 de junio: Uruguay disputará su segundo partido del Grupo H contra Cabo Verde.