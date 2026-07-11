En qué estadio de juega el Argentina vs Suiza

Este será el estadio en el que se llevará a cano el partido de este sábado por el boleto a la semifinal.

Está todo listo para que este sábado se enfrenten Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo entre el combinado sudamericano y el europeo busca un nuevo semifinalista que mantenga vivo el sueño de llegar a la gran final del torneo. A continuación, te contamos dónde se llevará a cabo este enfrentamiento decisivo.

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El escenario elegido para este cruce es el histórico Estadio Kansas City, popularmente conocido en el mundo del deporte como Arrowhead Stadium. Se trata de un recinto imponente, famoso globalmente por la pasión de sus aficionados y preparado estructuralmente para recibir un marco de público espectacular en esta cita internacional.

Conoce más del Estadio Kansas City

El Estadio Kansas City está ubicado en Kansas City, Missouri, dentro del complejo Truman Sports Complex. Es un recinto al aire libre de gran tradición que cuenta con una capacidad aproximada de 69.000 personas para este torneo, un aforo ligeramente reducido respecto a su configuración habitual de la NFL con el fin de cumplir con las dimensiones de terreno de juego exigidas por la FIFA.

Inaugurado originalmente en 1972, el estadio ha atravesado importantes procesos de modernización, incluyendo una millonaria renovación que consolidó su infraestructura de vanguardia. Es la casa oficial de los Kansas City Chiefs de la NFL, y además de albergar encuentros históricos de fútbol americano, cuenta con el récord Guinness como el estadio abierto más ruidoso del planeta debido a su diseño acústico curvo que amplifica las voces de las tribunas.

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Por su parte, la Selección Argentina ya sabe lo que es competir y celebrar en este imponente territorio durante este certamen. El pasado viernes 16 de junio, el conjunto albiceleste superó en este mismo césped natural a Argelia en un vibrante debut de ambas escuadras. De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce de primera mano las condiciones de la superficie y el ambiente que se vive en el icónico feudo de Missouri.

En síntesis