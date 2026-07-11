Se viene el último partido de los cuartos de final y estas son las formaciones para salir a la cancha.

Argentina y Suiza protagonizarán el plato fuerte de la noche del sábado, cuando se vean las caras en Kansas City, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. Sudamericanos y europeos chocan en un mano a mano espectacular por la clasificación. A continuación, repasa las alineaciones de cada equipo para saltar al campo.

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¿Juega Lionel Messi en Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Más allá del cansancio con el que acabó el último partido, Lionel Messi será titular y capitán de la Selección Argentina para enfrentar a Suiza en los cuartos de final. El astro albiceleste será la principal arma ofensiva de un equipo que, a excepción del “10”, ha mostrado niveles individuales por debajo de las expectativas.

En lo que va de esta edición de la Copa del Mundo, Lionel Messi es el líder de goleo junto a Kylian Mbappé, contra quien compite directamente por la Bota de Oro. La ‘Pulga’ acumula 8 anotaciones en 5 participaciones en el torneo, las mismas que el francés pero a falta de jugar su encuentro pendiente de este sábado.

Argentina y Lionel Messi quieren las semifinales [Foto: Getty]

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La probable alineación de Argentina ante Suiza:

Emiliano Martínez.

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico.

Alexis Mac Allister.

Leandro Paredes.

Rodrigo De Paul.

Enzo Fernández.

Lionel Messi.

Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

La probable alineación de Suiza ante Argentina:

Gregor Kobel.

Denis Zakaria.

Nico Elvedi.

Manuel Akanji.

Ricardo Rodríguez.

Remo Freuler.

Granit Xhaka.

Faban Rieder.

Ruben Vargas.

Breel Embolo.

Dan Ndoye.

DT: Murat Yakin.

¿Cuándo y dónde ver Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

El encuentro entre la ‘Albiceleste’ y los ‘Rossocrociati’ se disputará HOY sábado 11 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El enfrentamiento dará comienzo a partir de las 19.00 hora CDMX, y se podrá sintonizar en vivo y en directo, en forma exclusiva, a través del “Pase Mundial” de ViX Premium.