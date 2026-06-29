¿Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

Brasil y Japón se enfrentan por uno de los duelos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por uno de los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Es un encuentro de seguir o volver a casa para ambos equipos, ya que uno avanzará a los octavos de final y el otro quedará eliminado del torneo.

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El encuentro comienza a las 11:00hs (Ciudad de México). Brasil viene de terminar como líder del Grupo C, mientras que Japón finalizó 2° en el Grupo F de la Copa del Mundo. El partido se lleva a cabo en el Estadio Houston, recinto en el que ninguna de estas dos selecciones todavía jugó.

Detalles del Estadio Houston

Inaugurado originalmente en 2002 y famoso por ser el primer estadio de la NFL con un techo retráctil, el complejo es el hogar de los Houston Texans (NFL). El recinto cuenta para este Mundial 2026 con una capacidad exacta de 68,777 espectadores.

El partido entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio Houston (Getty Images)

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El Estadio Houston es un escenario habitual para importantes torneos de distintos deportes al haber sido sede de muchos partidos de la Copa Oro y la Copa América. Asimismo es recordado por albergar el Super Bowl LI, en la que los New England Patriots vencieron a los Atlanta Falcons tras una remontada histórica.

En la Copa del Mundo ya se han disputado cinco partidos aquí y, además del juego entre Brasil y Japón, el Estadio Houston albergará un encuentro más por los octavos de final.

Los partidos del Mundial que se disputan en el Estadio Houston

Domingo 14 de junio de 2026: Alemania 7-1 Curazao (Fase de Grupos – Grupo E)

(Fase de Grupos – Grupo E) Miércoles 17 de junio de 2026: Portugal 1-1 RD Congo (Fase de Grupos – Grupo K)

(Fase de Grupos – Grupo K) Sábado 20 de junio de 2026: Países Bajos 5-1 Suecia (Fase de Grupos – Grupo F)

(Fase de Grupos – Grupo F) Martes 23 de junio de 2026: Portugal 5-0 Uzbekistán (Fase de Grupos – Grupo K)

(Fase de Grupos – Grupo K) Viernes 26 de junio de 2026: Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí (Fase de Grupos – Grupo H)

(Fase de Grupos – Grupo H) Lunes 29 de junio de 2026: Partido 76 – Brasil vs. Japón (Dieciseisavos de final)

Sábado 4 de julio de 2026: Partido 90 – Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75 (Octavos de final)

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En síntesis