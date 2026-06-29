¡No juega Neymar! Las alineaciones confirmadas de Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026

Desde las 11:00 hs de la CDMX, Brasil se enfrenta a Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en busca de su clasificación a la próxima instancia del torneo. El equipo de Carlo Ancelotti llega como favorito tras una gran fase de grupos, en donde terminó invicto con un empate y dos goleadas.
Del otro lado estará Japón, una selección que en los últimos Mundiales se ganó el respeto de todos por competir de igual a igual frente a las grandes potencias. El conjunto asiático vuelve a meterse entre los mejores del certamen y ahora buscará dar otro golpe histórico.
El ganador de este encuentro conseguirá el boleto a los octavos de final y seguirá soñando con levantar el trofeo más importante del futbol. Además, el que salga vencedor de la serie, se enfrentará a Noruega o Costa de Marfil en la siguiente fase.
Alineación de Brasil para enfrentar a Japón
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Matheus Cunha
- Vinícius Júnior
DT: Carlo Ancelotti.
Alineación de Japón para medirse con Brasil
Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
- Zion Suzuki
- Takehiro Tomiyasu
- Shogo Taniguchi
- Hiroki Ito
- Kaishu Sano
- Daichi Kamada
- Ritsu Doan
- Junya Ito
- Keito Nakamura
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda
DT: Hajime Moriyasu.
En sintesis
- Brasil y Japón juegan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
- El director técnico Carlo Ancelotti busca la clasificación de la Verdeamarela a octavos.
- El entrenador Hajime Moriyasu lidera la alineación confirmada de la selección de Japón.