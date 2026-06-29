¡No juega Neymar! Las alineaciones confirmadas de Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026

Brasil va en búsqueda de la clasificación a octavos de final del Mundial 2026 pero enfrente tiene un rival complicado que es Japón, quién buscará dar el batacazo.

Desde las 11:00 hs de la CDMX, Brasil se enfrenta a Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en busca de su clasificación a la próxima instancia del torneo. El equipo de Carlo Ancelotti llega como favorito tras una gran fase de grupos, en donde terminó invicto con un empate y dos goleadas.

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Del otro lado estará Japón, una selección que en los últimos Mundiales se ganó el respeto de todos por competir de igual a igual frente a las grandes potencias. El conjunto asiático vuelve a meterse entre los mejores del certamen y ahora buscará dar otro golpe histórico.

El ganador de este encuentro conseguirá el boleto a los octavos de final y seguirá soñando con levantar el trofeo más importante del futbol. Además, el que salga vencedor de la serie, se enfrentará a Noruega o Costa de Marfil en la siguiente fase.

Alineación de Brasil para enfrentar a Japón

Alisson

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimarães

Lucas Paquetá

Rayan

Matheus Cunha

Vinícius Júnior

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DT: Carlo Ancelotti.

Alineación de Japón para medirse con Brasil

Zion Suzuki

Takehiro Tomiyasu

Shogo Taniguchi

Hiroki Ito

Kaishu Sano

Daichi Kamada

Ritsu Doan

Junya Ito

Keito Nakamura

Daizen Maeda

Ayase Ueda

DT: Hajime Moriyasu.

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