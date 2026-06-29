Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

¡No juega Neymar! Las alineaciones confirmadas de Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026

Brasil va en búsqueda de la clasificación a octavos de final del Mundial 2026 pero enfrente tiene un rival complicado que es Japón, quién buscará dar el batacazo.

Brasil vs. Japón por el Mundial 2026.
© Getty ImagesBrasil vs. Japón por el Mundial 2026.

Desde las 11:00 hs de la CDMX, Brasil se enfrenta a Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en busca de su clasificación a la próxima instancia del torneo. El equipo de Carlo Ancelotti llega como favorito tras una gran fase de grupos, en donde terminó invicto con un empate y dos goleadas.

Del otro lado estará Japón, una selección que en los últimos Mundiales se ganó el respeto de todos por competir de igual a igual frente a las grandes potencias. El conjunto asiático vuelve a meterse entre los mejores del certamen y ahora buscará dar otro golpe histórico.

El ganador de este encuentro conseguirá el boleto a los octavos de final y seguirá soñando con levantar el trofeo más importante del futbol. Además, el que salga vencedor de la serie, se enfrentará a Noruega o Costa de Marfil en la siguiente fase.

Alineación de Brasil para enfrentar a Japón

  • Alisson
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Lucas Paquetá
  • Rayan
  • Matheus Cunha
  • Vinícius Júnior

DT: Carlo Ancelotti.

Alineación de Japón para medirse con Brasil

Ver también

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

  • Zion Suzuki
  • Takehiro Tomiyasu
  • Shogo Taniguchi
  • Hiroki Ito
  • Kaishu Sano
  • Daichi Kamada
  • Ritsu Doan
  • Junya Ito
  • Keito Nakamura
  • Daizen Maeda
  • Ayase Ueda

DT: Hajime Moriyasu.

En sintesis

  • Brasil y Japón juegan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
  • El director técnico Carlo Ancelotti busca la clasificación de la Verdeamarela a octavos.
  • El entrenador Hajime Moriyasu lidera la alineación confirmada de la selección de Japón.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones