Los Canucks y los Granates jugarán en uno de los mejores estadios de la nación norteamericana en el marco de una nueva jornada del torneo internacional.

Bajo el marco de la Jornada 2 del Grupo B de la Copa del Mundo 2026, Canadá y Qatar se enfrentan este jueves 18 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México). Ambos conjuntos buscarán su primera victoria mundialista tras empatar en el debut.

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El escenario del partido será el BC Place Stadium, en la ciudad de Vancouver, la casa de Vancouver Whitecaps, una de las franquicias de la MLS, y BC Lions, equipo de Canadian Football League (CFL). Con una capacidad para 54.500 espectadores, el recinto es uno de lo más.

El BC Place Stadium es una estadio techado en la ciudad de Vancouver. [Foto: Getty Images]

Su construcción finalizó en 1983 y se remodeló en 2009 en el interior y 2011 en el exterior, teniendo un coste de unos 126 millones de dólares hace poco más de 40 años. En las últmas refacciones se cambió el techo de domo por uno abierto en el centro. Se agregaron nuevas butacas de colores rojo, gris y blanco, dando ilusión a la Bandera canadiense.

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Además de ser sede del certamen mundialista, el recinto fue escenario de la Copa del Mundo Femenina 2015, que incluyó la Final entre Estados Unidos y Japón, y encuentros de la Copa Oro 2025. También tuvo la visita en 1984 del Papa Juan Pablo II, donde asistieron al estadio 65.000 personas.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el BC Place Stadium?

En el Estadio Vancouver, como FIFA obligó a cambiar a los recintos que están patrocinados por simplemente el nombre de la ciudad, albergará siete compromisos. Además de Canadá vs. Qatar, también se usó en Australia 2-0 Turquía, y en Nueva Zelanda vs. Egipto, Suiza vs. Canadá y Nueva Zelanda vs. Bélgica por la Fase de Grupos, un partido de 16avos de Final y uno de Octavos de Final.