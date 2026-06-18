Este jueves comenzó la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y se empiezan a definir los primeros equipos que estarán clasificados a la próxima instancia. Desde las 16:00 hs de la CDMX, Canadá recibe a Qatar en el Toront Stadium en busca de su primer triunfo en el torneo tras igualar ante Bosnia en el primer partido.
El conjunto canadiense dejó buenas sensaciones en su debut, aunque no logró quedarse con la victoria. Por eso, llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres para acomodarse en el Grupo B y depender de sí mismo de cara a la última jornada.
Los qataríes, por su parte, quieren volver a dar la sorpresa ya que en su primer encuentro sorprendieron al conseguir un empate agónico ante Suiza. Ese resultado les permitió sumar un punto importante y llegar con confianza a esta segunda presentación.
Alineación de Canadá para recibir a Qatar
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Luc de Fougerolles
- Derek Cornelius
- Richie Laryea
- Stephen Eustáquio
- Ismaël Koné
- Tajon Buchanan
- Ali Ahmed
- Jonathan David
- Cyle Larin
Alineación de Qatar para visitar a Canadá
- Mahmoud Abunada
- Pedro Miguel
- Issa Laye
- Jassem Gaber
- Ayoub Aloui
- Homam Ahmed
- Boualem Khoukhi
- Assim Madibo
- Edmilson Junior
- Akram Afif
- Yusuf Abdurisag
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En sintesis
- Canadá y Qatar juegan este jueves por la segunda fecha del Mundial 2026.
- El partido se disputará en el Toronto Stadium a las 16:00 de México.
- El delantero Jonathan David figura en la posible alineación titular de la selección canadiense.