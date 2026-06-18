Canadá, anfitrión del Mundial 2026, juega su segundo partido en el torneo tras el empate ante Bosnia en la primera jornada.

Este jueves comenzó la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y se empiezan a definir los primeros equipos que estarán clasificados a la próxima instancia. Desde las 16:00 hs de la CDMX, Canadá recibe a Qatar en el Toront Stadium en busca de su primer triunfo en el torneo tras igualar ante Bosnia en el primer partido.

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El conjunto canadiense dejó buenas sensaciones en su debut, aunque no logró quedarse con la victoria. Por eso, llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres para acomodarse en el Grupo B y depender de sí mismo de cara a la última jornada.

Los qataríes, por su parte, quieren volver a dar la sorpresa ya que en su primer encuentro sorprendieron al conseguir un empate agónico ante Suiza. Ese resultado les permitió sumar un punto importante y llegar con confianza a esta segunda presentación.

Alineación de Canadá para recibir a Qatar

Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Luc de Fougerolles

Derek Cornelius

Richie Laryea

Stephen Eustáquio

Ismaël Koné

Tajon Buchanan

Ali Ahmed

Jonathan David

Cyle Larin

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Alineación de Qatar para visitar a Canadá

Mahmoud Abunada

Pedro Miguel

Issa Laye

Jassem Gaber

Ayoub Aloui

Homam Ahmed

Boualem Khoukhi

Assim Madibo

Edmilson Junior

Akram Afif

Yusuf Abdurisag

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