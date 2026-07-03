¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Los Cafeteros y las Estrellas Negras jugarán en un recinto del territorio estadounidense en el marco de una nueva fase del torneo internacional.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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El escenario del partido será el Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas Cty, la casa de Kansas City Chiefs, una de las franquicias de la National Football League (NFL). Con una capacidad para 69.045 espectadores, el recinto es uno de lo más reconocidos por la pantalla gigante ovalada que tiene sobre una de sus gradas.

El Arrowhead Stadium es reconocido por su pantalla gigante en una de las gradas. [Foto: Getty Images]

En enero de 1967, los Chiefs jugaron su primer Super Bowl. La ciudad de Kansas City no pudo encontrar una ubicación favorable para la construcción del nuevo estadio, que tenían planeado para no tener que compartir más el Municipal Stadium con los Royals, así que Jackson County, Misuri, un condado del Estado vecino, ofreció una localización suburbana en la frontera este con Kansas. Los votantes en 1967 aprobaron la construcción de nuevos estadios, uno para el fútbol americano y otro para el béisbol. La construcción del Arrowhead Stadium fue completada para la temporada de 1972.

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En 1991 se instaló la pantalla gigante en el estadio. En 1994 otras mejoras fueron incluidas, y la alfombra de pasto artificial fue reemplazada por una superficie de pasto natural. Con la formación de la MLS en 1996, el Arrowhead pasó a ser casa de los Kansas City Wizards, rebautizado luego como Sporting Kansas City.

Características del Estadio Kansas City

Capacidad: 69.045 espectadores.

Ubicación: Kansas City, Missouri.

Tipo de césped: césped natural.

Equipos locales: Kansas City Chiefs.

Año de inauguración: 1972.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Kansas City

Argentina 3-0 Argelia | Fase de grupos | 16 de junio

Ecuador 0-0 Curazao | Fase de grupos | 20 de junio

Túnez 1-3 Países Bajos| Fase de grupos | 25 de junio

Argelia 3-3 Austria l | Fase de grupos | 27 de junio

Colombia vs. Ghana | 16avos de Final | 3 de julio

Partido de Cuartos de Final | 11 de julio

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En síntesis