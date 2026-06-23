Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio en un duelo clave. Ambos equipos ganaron en su debut en el Mundial 2026.

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro entre la selección europea y africana se lleva a cabo en el Estadio Boston y comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

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Tanto Inglaterra como Ghana ganaron en su debut en la Copa del Mundo. Sin embargo, el equipo dirigido por Thomas Tuchel es el claro favorito a llevarse el triunfo en el partido de este martes y el conjunto africano tendrá que funcionar muy bien para sorprender a los Three Lions.

Por dónde ver el partido

El partido entre Inglaterra y Ghana de este martes 23 de junio por el Mundial 2026 no será transmitido por televisión abierta en México. No obstante, los aficionados tienen la opción de ver el juego por la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial.

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Telefe, DSports, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.

Telefe, DSports, Flow, Disney+ Premium y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos equipos

Inglaterra derrotó por 4-2 a Croacia en el debut de la Copa del Mundo con un doblete de Harry Kane. El equipo de Thomas Tuchel demostró tener un poderío ofensivo importante y está todo dado para que consiga su segunda victoria en el torneo.

Por su parte, Ghana le ganó por 1-0 a Panamá gracias al gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95 cuando parecía que el partido terminaría en un empate. Fue una victoria clave para los africanos pensando en la clasificación e intentarán dar la sorpresa contra Inglaterra.

En síntesis

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio en el Mundial 2026.

se enfrentan este martes 23 de junio en el Mundial 2026. En México el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma ViX Premium .

el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma . Inglaterra le ganó por 4-2 a Croacia y Ghana derrotó por 1-0 a Panamá.