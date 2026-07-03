El mediocentro colombiano no será parte del duelo de los Cafeteros ante las Estrellas Negras por el certamen internacional.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Néstor Lorenzo no contará con un jugador que suele ser un titular en el equipo. El mediocentro Richard Ríos no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica por rendimiento.

¿Quién será el reemplazo de Richard Ríos en Colombia vs. Ghana?

Con esta noticia, el mediocampista Gustavo Puerta se suma a la alineación titular como viene siendo desde el inicio del torneo y conformorá el mediocampo del equipo junto a Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodríguez.

¿Cuál será la alineación de Colombia vs. Ghana sin Richard Ríos?

Sin Richard Ríos, el conjunto sudamericano formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto africano: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Rodríguez, Lerma; Arias, Córdoba y Díaz.