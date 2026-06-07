¿Dónde y en qué estadio juegan Ecuador vs. Guatemala por el amistoso internacional?

Ecuador y Guatemala se enfrentan este domingo 7 de junio en Estados Unidos en uno de los últimos amistosos previos al Mundial 2026. Conocé la ciudad y el estadio que albergarán el encuentro.

Ecuador es una de las selecciones que buscará dar la sorpresa en el Mundial 2026 y este domingo 7 de junio afrontará su último compromiso de preparación antes del comienzo de la competencia. La Tri se enfrentará a Guatemala desde las 14:00 horas de la CDMX en un amistoso internacional que servirá para terminar de ajustar detalles.

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El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llega con la intención de seguir consolidando una idea de juego que le permitió clasificarse a la Copa del Mundo con buenas sensaciones. El cuerpo técnico aprovechará esta última prueba para sacar conclusiones antes del debut oficial.

El encuentro se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field, un estadio específico para futbol ubicado en Columbus, Ohio, Estados Unidos. El escenario no se utilizará en la competición ya que no cuenta con la capacidad requerida por FIFA para la fase de grupos.

La Tri pondrá primera en el torneo el próximo 14 de junio cuando se enfrente a Costa de Marfil por la primera fecha del Grupo E. Este partido será el más importante para soñar con la clasificación a la próxima instancia.

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El Grupo E de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador no la tendrá nada fácil en la fase de grupos. El equipo de Sebastián Beccacece compartirá el Grupo E junto a Costa de Marfil, Alemania y Curazao. En los papeles, Alemania aparece como el rival más fuerte de la zona, mientras que Costa de Marfil también representa un adversario de cuidado. Por su parte, Curazao parece ser el equipo más accesible del grupo, aunque en una Copa del Mundo ningún partido suele resultar sencillo.

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