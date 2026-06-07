¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Ecuador vs. Guatemala por el amistoso internacional?

Moisés Caicedo es una de las grandes ausencias de Ecuador para el amistoso ante Guatemala.

Ecuador tendrá este domingo su última prueba antes de debutar en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se enfrentará a Guatemala en un amistoso internacional que servirá para terminar de ajustar detalles antes del inicio de la máxima cita del futbol.

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El encuentro se disputará desde las 14:00 horas de la CDMX en el ScottsMiracle-Gro Field, estadio ubicado en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Será una buena oportunidad para que el entrenador saque sus últimas conclusiones antes de afrontar el debut mundialista.

La Tri llegará a la Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo. Su estreno oficial será el próximo 14 de junio frente a Costa de Marfil por la primera jornada de la fase de grupos, un partido que puede marcar el rumbo de su participación.

En la previa de este compromiso, Beccacece confirmó la alineación titular y una de las grandes novedades pasa por la ausencia de Moisés Caicedo desde el arranque. El mediocampista del Chelsea, considerado la principal figura del seleccionado ecuatoriano, comenzará el encuentro entre los suplentes.

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Todo parece indicar que el cuerpo técnico decidió no arriesgar a uno de sus futbolistas más importantes pensando en el Mundial. La idea es que ninguno se lesione y lleguen todos de la mejor manera al debut.

El once confirmado de Ecuador ante Guatemala

Hernán Galíndez

Félix Torres

Jordy Alcívar

Alan Franco

Kendry Páez

Alan Minda

Jhoanner Chávez Caicedo

John Yeboah

Jhon Arévalo

Jackson Porozo

Yaimar Medina

En sintesis

El técnico Sebastián Beccacece dirigirá el amistoso entre Ecuador y Guatemala este domingo.

dirigirá el amistoso entre Ecuador y Guatemala este domingo. El partido de preparación se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

de Columbus, Ohio. El mediocampista Moisés Caicedo iniciará el encuentro como suplente para dosificar cargas físicas.