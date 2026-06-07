¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY domingo 7 de junio en la previa del Mundial 2026?

Faltan apenas cinco días para el comienzo de una nueva edición del Mundial y los equipos continúan ultimando detalles para llegar de la mejor manera a una competencia que promete muchas emociones. El próximo 11 de junio tendremos el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
En los últimos días se disputaron amistosos internacionales muy atractivos, con varios encuentros de gran nivel que sirvieron para observar a futbolistas que buscarán ser protagonistas en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones.
Este domingo 7 de junio la actividad continuará con una agenda cargada de partidos en distintos puntos del mundo. Varias selecciones aprovecharán la jornada para seguir sumando minutos, algunas pensando en el Mundial y las que no están clasificadas apuntan al futuro.
Uno de los encuentros más atractivos del domingo es el de Marruecos y Noruega, ambas selecciones prometen mucho y pueden ser dos de las sorpresas en el torneo por el nivel que han mostrado sus jugadores a lo largo de los últimos años.
Los amistosos internacionales de este domingo 7 de junio
- Dinamarca vs. Ucrania (10:30)
- Kosovo vs. Andorra (12:00)
- Croacia vs. Eslovenia (12:45)
- Marruecos vs. Noruega (13:00)
- Grecia vs. Italia (13:00)
- Ecuador vs. Guatemala (14:00)
- Colombia vs. Jordania (17:00)
*Los partidos son en horario de México
En sintesis
- El Mundial de Clubes 2025 comenzará oficialmente dentro de exactamente cinco días.
- Las selecciones de Dinamarca y Ucrania jugarán su partido amistoso a las 10:30 horas.
- El combinado de Colombia se enfrentará a Jordania este domingo a las 17:00 horas.