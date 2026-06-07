¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY domingo 7 de junio en la previa del Mundial 2026?

Falta cada vez menos para el comienzo del torneo internacional y los equipos siguen con los amistosos de preparación.

Faltan apenas cinco días para el comienzo de una nueva edición del Mundial y los equipos continúan ultimando detalles para llegar de la mejor manera a una competencia que promete muchas emociones. El próximo 11 de junio tendremos el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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En los últimos días se disputaron amistosos internacionales muy atractivos, con varios encuentros de gran nivel que sirvieron para observar a futbolistas que buscarán ser protagonistas en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones.

Este domingo 7 de junio la actividad continuará con una agenda cargada de partidos en distintos puntos del mundo. Varias selecciones aprovecharán la jornada para seguir sumando minutos, algunas pensando en el Mundial y las que no están clasificadas apuntan al futuro.

Uno de los encuentros más atractivos del domingo es el de Marruecos y Noruega, ambas selecciones prometen mucho y pueden ser dos de las sorpresas en el torneo por el nivel que han mostrado sus jugadores a lo largo de los últimos años.

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Los amistosos internacionales de este domingo 7 de junio

Dinamarca vs. Ucrania (10:30)

Kosovo vs. Andorra (12:00)

Croacia vs. Eslovenia (12:45)

Marruecos vs. Noruega (13:00)

Grecia vs. Italia (13:00)

Ecuador vs. Guatemala (14:00)

Colombia vs. Jordania (17:00)

*Los partidos son en horario de México

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