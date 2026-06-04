Conoce en qué canales o plataformas se podrá seguir la transmisión del compromiso de esta tarde.

El Sports Illustrated Stadium será el anfitrión de un nuevo amistoso internacional, cuando República Checa y Guatemala se midan este jueves por la tarde. Continúa la puesta a punto rumbo al Mundial 2026, y los equipos siguen probando sus fuerzas con vistas a la gran cita. El próximo partido será este duelo de europeos vs. centroamericanos.

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A qué hora juegan República Checa vs. Guatemala por un amistoso:

El encuentro entre la ‘Národák’ y la ‘Bicolor’ se disputará HOY jueves 4 de junio, desde las 18.00 horas del Centro de México, en el marco de un amistoso internacional. El compromiso tendrá como sede al Sports Illustrated Stadium, más conocido como Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos).

República Checa, embanderada detrás de Patrick Schick [Foto: Getty]

Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Guatemala desde México:

El amistoso internacional no se podrá seguir en el territorio mexicano en forma simultánea, por ninguno de los canales habituales. Ni las señales de televisión -abierta o de cable- ni las plataformas de streaming transmitirán este partido en suelo nacional.

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Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Guatemala en otros países:

Al igual que en México, en la mayor parte del continente no se podrá sintonizar el juego. Sólo en cinco lugares de América sí se pasará el enfrentamiento: