¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Conoce todos los detalles sobre el recinto que albergará un duelo muy esperada en la etapa de definiciones de la competencia.

Está todo listo para que este viernes se enfrenten España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo entre seleccionados europeos busca un segundo semifinalista que chocará con Francia en busca del pase a la gran final. A continuación, te contamos dónde se llevará a cabo este duelo decisivo.

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El escenario elegido para este cruce es el imponente SoFi Stadium, una de las sedes más modernas y llamativas del torneo, ubicada en el área metropolitana de Los Ángeles. Allí se espera un marco de publico importante, en un estadio preparado para grandes eventos internacionales.

Datos del estadio

El SoFi Stadium está ubicado en Inglewood, California, dentro de la zona de Los Ángeles. Es un recinto multiusos de última generación con capacidad para 70.492 personas, diseñado para albergar tanto partidos de futbol americano como otros eventos.

El SoFi Stadium fue uno de los protagonistas más importantes del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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Inaugurado en 2020, se construyó sobre el antiguo complejo de Hollywood Park y se convirtió rápidamente en una de las sedes deportivas más importantes de Estados Unidos. Es casa de los Los Angeles Rams y los Los Angeles Chargers de la NFL, y además fue sede de eventos como el Super Bowl LVI y distintas finales internacionales.

Por su parte, España ya conoce este lugar. Hace un par de días, más precisamente el jueves pasado, derrotó a Austria con comodidad por 3-0 por la ronda de los 16avos de final. En ese sentido, el equipo comandado por Luis De La Fuente sabe lo que es desarrollar su plan de juega sobre esta superficie.

En síntesis

España y Bélgica se enfrentan este viernes en cuartos de final del Mundial 2026.

se enfrentan este viernes en cuartos de final del Mundial 2026. SoFi Stadium albergará el partido decisivo en Inglewood, dentro del área de Los Ángeles.

albergará el partido decisivo en Inglewood, dentro del área de Los Ángeles. 70,492 personas es la capacidad total de este moderno recinto multiusos inaugurado en 2020.