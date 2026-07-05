¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Conoce todo lo que tienes que saber sobre el encuentro que será histórico para un país.

Llegó el día del tan esperado partido de octavos de final del Mundial 2026 para el Tri. Este domingo 5 de julio México se enfrenta a Inglaterra en el encuentro que busca un clasificado a los ocho mejores de la Copa del Mundo en un lugar emblemático y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre la sede que albergará este histórico compromiso.

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Sede del partido de México vs. Inglaterra

El encuentro más esperado del día y de los últimos tiempos se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Luego de las remodelaciones a las que fue adaptado, cambió su nombre a Banorte, pero por normativa de FIFA las sedes no pueden poseer denominaciones comerciales o empresariales, por lo que su nombre durante la competencia será Estadio Ciudad de México.

El nuevo Coloso de Santa Úrsula cuenta con una cancha de sistema híbrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire. Nuevas butacas, baños y zonas de comida. También 2 mil 200 metros de pantalla LED dentro y fuera del recinto. Contará con 1200 antenas para mayor conectividad de Wi-Fi gratuito y servicios de cashless.

El Estadio Azteca por un nuevo partido histórico de México. (GETTY IMAGES)

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Entre los espacios que se le suman son las zonas hospitality, nuevos sistemas de monitoreo y vigilancia con más de 200 cámaras en todo el inmueble, finalmente tiene un sistema de audio más completo con 340 bocinas, ya que no sólo será para eventos deportivos, sino que permitirá que se hagan experiencias culturales y de entretenimiento.

En cuanto a su capacidad, los lugares aumentaron un poco en relación al último conteo. Por ese motivo, serán 80.824 los espectadores presentes en la jornada del día, aunque quedando un tanto lejos de los históricos 115.000 que supo albergar el algún momento. Está todo listo para la fiesta y solo es cuestión de que el Mundial viva el espectáculo que espera.

En síntesis

El regreso del Estadio Ciudad de México: El histórico coloso de Santa Úrsula reabre sus puertas bajo el nombre oficial de Estadio Ciudad de México para cumplir con las normativas de la FIFA, las cuales prohíben patrocinios comerciales durante el torneo.

El histórico coloso de Santa Úrsula reabre sus puertas bajo el nombre oficial de para cumplir con las normativas de la FIFA, las cuales prohíben patrocinios comerciales durante el torneo. Innovación tecnológica de punta: Tras someterse a profundas remodelaciones, el recinto presume de una cancha con sistema híbrido de última generación , más de 2,200 metros de pantallas LED, conectividad Wi-Fi optimizada con 1,200 antenas y un sistema de circuito cerrado con 200 cámaras de seguridad.

Tras someterse a profundas remodelaciones, el recinto presume de una , más de 2,200 metros de pantallas LED, conectividad Wi-Fi optimizada con 1,200 antenas y un sistema de circuito cerrado con 200 cámaras de seguridad. Aforo confirmado para los octavos: El nuevo diseño ajustó la capacidad del estadio a 80,824 espectadores. Las tribunas lucirán un lleno absoluto para presenciar el electrizante duelo de eliminación directa entre el Tri e Inglaterra.