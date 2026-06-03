¿Dónde y en qué estadio juegan Países Bajos vs. Argelia por el amistoso internacional?

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, las selecciones continúan con su puesta a punto para llegar de la mejor manera al torneo más importante del planeta. En ese contexto, Países Bajos y Argelia se enfrentarán en un amistoso internacional que servirá para ajustar detalles antes del debut mundialista.

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El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio en el Stadion Feijenoord, popularmente conocido como De Kuip, ubicado en la ciudad de Rotterdam. El partido comenzará a las 15:45 horas de Argentina y Uruguay, 14:45 de Chile, 13:45 de Colombia, Perú y Ecuador, mientras que en México dará inicio a las 12:45 horas. La transmisión estará disponible a través de Disney+ y en México irá por Sky Sports.

Para ambos seleccionados será una prueba importante antes de comenzar su camino en la Copa del Mundo. Tanto Países Bajos como Argelia buscarán llegar con confianza al debut y aprovechar este compromiso para ultimar detalles en sus equipos titulares.

El grupo de Argelia en el Mundial 2026

Argelia

Argentina

Austria

Jordania

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La selección africana tendrá una zona exigente, especialmente por la presencia de Argentina, una de las grandes candidatas al título y defensora del título de Qatar 2022. Sin embargo, intentará pelear por uno de los boletos a la siguiente ronda.

El grupo de Países Bajos en el Mundial 2026

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

En sintesis

Países Bajos jugará frente a Argelia un amistoso internacional el miércoles 3 de junio.

jugará frente a Argelia un amistoso internacional el miércoles 3 de junio. El partido se disputará en el Stadion Feijenoord , ubicado en la ciudad de Rotterdam.

, ubicado en la ciudad de Rotterdam. La selección de Argelia compartirá el Grupo H del Mundial 2026 junto a Argentina.