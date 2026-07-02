Los 'Rossocrociati' van en busca de una marca histórica y así está su horizonte para hoy.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 han sostenido una tendencia que comenzó en fase de grupos: la tempranera eliminación de reconocidos equipos europeos. Esta noche, la Selección de Suiza lo dará todo por no ser parte de la racha negativa y para ello tendrá que quitar de su camino a Argelia, su complejo oponente de turno.

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El conjunto comandado por Murat Yakin se pondrá, además, una meta que tiene que ver con sus antecedentes en la competición de países más prestigiosa de todas. Suiza quiere igualar su mejor participación histórica y llegar al ‘quinto partido’ en la Copa del Mundo, algo que todavía no pudo conseguir en lo que va de este siglo.

Los ‘Rossocrociati’se han convertido en un habitué de este torneo de selecciones, ya que desde 2006 en adelante no se han perdido ninguno. Ahora bien, en los últimos tres Mundiales alcanzaron los octavos de final, pero cuando no había etapa de “16avos”. Ahora, tendrán que superar a Argelia para poder llegar al quinto juego.

Suiza quiere volver a sonreír en la CDM [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Suiza pierde ante Argelia por 16avos del Mundial 2026?

En caso de una derrota este jueves, la Selección de Suiza quedará eliminada de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA en dieciseisavos de final. Esta fase del campeonato es de carácter eliminatorio, por lo que si caes en los noventa minutos, te vuelves para tu casa y no sigues más en carrera.

¿Qué pasa si Suiza empata ante Argelia por 16avos del Mundial 2026?

Si tras el tiempo regular el partido está igualado, la Selección de Suiza y la Selección de Argelia tendrán que jugar una prórroga de treinta minutos. Es el primer criterio de desempate en caso de que el encuentro finalice sin diferencias en el marcador tras los noventa minutos iniciales disputados.

¿Qué pasa si Suiza gana ante Argelia por 16avos del Mundial 2026?

De lograr una victoria esta noche en los noventa, la Selección de Suiza quedará clasificada automáticamente a octavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA. Allí, luego esperará por conocer su rival de octavos, que se definirá mañana y que saldrá del enfrentamiento entre Colombia (Conmebol) y Ghana (Caf).