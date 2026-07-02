En tierras canadienses, Suiza y Argelia se enfrentarán en uno de los cruces de menor “renombre” de los 16avos de final del Mundial 2026, considerando el tipo de contendientes. Así como otros choques cuentan con grandes potencias midiéndose, en este caso es un duelo de equipos de ‘segundo orden’ en el planeta selecciones.

Publicidad

Existe la posibilidad de que uno de los dos bandos mejore lo que fue su participación en fase de grupos y pueda imponerse en los noventa minutos de partido. Sin embargo, el primer pronóstico popular es un empate a secas, dentro de un choque mundialista más friccionado y disputado que jugado y de desarrollo fluido y vistoso.

En caso de presentarse tal escenario visualizado en la previa y que Suiza y Argelia no se saquen diferencias en el tiempo regular, el reglamento contempla la definición. Al tratarse de un juego eliminatorio, tiene que haber sí o sí un ganador y un clasificado a la siguiente fase del Mundial 2026, por lo que se debe romper con cualquier paridad.

De acuerdo a lo que indica la normativa de FIFA, en caso de un empate tras las dos partes de 45, el partido Suiza vs. Argelia se iría a un tiempo extra de treinta minutos. La prórroga se realizaría como siempre, con dos etapas de quince minutos y un breve entretiempo para refrescarse. Si todo sigue igual tras el alargue, ahí se iría todo a penales.

Publicidad

Suiza sueña con los octavos de final [Foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026?

El cruce entre los ‘Rossocrociati’ y los ‘Zorros del Desierto’ se llevará a cabo HOY jueves 2 de julio, en el marco de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo. El juego está estipulado para dar comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México, que en gran parte del continente será durante la madrugada.

¿Dónde y en qué estadio juegan Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026?

El compromiso entre europeos y africanos tendrá como sede al Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Inaugurado en 1983 pero remodelado para este torneo de selecciones,cuenta con capacidad para 52.497 espectadores. Será el sexto partido de esta edición que se celebrará en este recinto del norte.