¿Cuándo y contra quién juega Suiza por los Octavos de Final del Mundial 2026?

Los Rossocrociati clasificaron a una nueva instancia del certamen internacional de Norteamérica tras eliminar a los Zorros del Desierto.

En el marco de los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza dio un nuevo golpe y eliminó a Argelia tras vencerlo por 2-0 en el BC Place Stadium de Vancouver con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye. El equipo del Viejo Continente pegó en los momentos justos para quedarse con la clasificación.

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Si bien los Zorros del Desierto iniciaron el partido con mucho entusiamo, el gol de los europeos a los 10 minutos de partidos bajó la espuma del equipo africano y le costó horrores hacer pie en el partido. Para colmo, al inicio del complemento recibió un nuevo gol y no tuvo reacción para poder competir.

13 nations have punched their ticket to the Round of 16 so far! 🎟️#FIFAWorldCup #Qualfied @mcdonalds pic.twitter.com/FS3LEZHAmd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

Ahora, su rival en Octavos de Final será el ganador de Colombia vs. Ghana, que jugarán este viernes 3 de julio desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Los Rossocrociati deberán vérselas con un nuevo conjunto competitivo, ya sea de Sudamérica o África.

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El partido entre suizos y el ganador del partido mencionado será el próximo martrs 7 de julio desde las 14:00 horas (CDMX) en el BC Place Stadium de Vancouver. Allí, el cuadro europeo intentará volver a ganar en el mismo recinto para meterse entre los ocho mejores del torneo tras 72 años luego de hacero por última vez en la edición de 1954, cuando fueron locales.

¿Cuántas veces estuvo Suiza en los Octavos de Final de la Copa del Mundo?

Esta será la sexta vez que Suiza esté entre los 16 mejores del torneo desde que existe la instancia de Octavos de Final con una Fase de Grupos previa. Estuvo presente en 1994, 2006, 2014, 2018 y 2022 pero cayó en todas ellas: España, Ucrania, Argentina, Suecia y Portugal, respectivamente.

En síntesis

2-0 venció Suiza a Argelia con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye .

venció a con goles de y . 7 de julio disputará los octavos frente al ganador de Colombia vs. Ghana .

disputará los octavos frente al ganador de vs. . Sexta vez en la historia que Suiza clasifica a los Octavos de Final.