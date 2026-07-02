El colegiado argentino será el árbitro para el duelo entre los Rossocrociati y los Zorros del Desierto por el certamen internacional de Norteamérica.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

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Yael Falcón Pérez, el árbitro de Suiza vs. Argelia

Yael Falcón Pérez es un árbitro nacido en Argentina de 38 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional, ya que está participando por primera vez de la Copa del Mundo. Su presencia en la máxima cita del fútbol no ha pasado desapercibida, siendo este su tercer encuentro como autoridad principal en el certamen norteamericano. Ya estuvo en la victoria 3-0 de México sobre República Checa y en el triunfo 5-1 de Suecia sobre Túnez.

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado sudamericano están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, la cual inició en 2014 con las competencias locales, Falcón Pérez dirigió casi 150 partidos correspondientes a la Primera División de Argentina. Asimismo, desde 2022 FIFA lo nombró como árbitro internacional y ha estado presente en Eliminatorias Mundialistas, como así también amistosos, y Copa América

Yael Falcón Pérez junto a Javier Aguirre. [Foto: Getty Images]

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Además de este Mundial de Mayores, también ha estado presente en un Mundial Sub-20. A nivel clubes, por otro lado, también ha dirigido Copa Libertadores, Copa Sudamericana, registrando casi 50 partidos en estas competencias. En tanto, también fue parte del novedoso Mundial de Clubes 2025, también en Estados Unidos.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 283 partidos que componen su historial registrado, sancionó 74 penales, lo que marca un promedio de cobros en el nivel medio para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Falcón Pérez ha sacado un total de 1457 tarjetas amarillas y ha ejecutado 39 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento.

Terna arbitral de Suiza vs. Argelia

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Asistente 2: Facundo Rodriguez (Argentina)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Quinto árbitro: Michael Orue (Perú)

VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

AVAR: Erick Miranda (México)

SVAR: Juan Lara (Chile)

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¿Qué canal pasa Suiza vs. Argelia?

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Francia contra Suecia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

¿A qué hora se juega Suiza vs. Argelia?

Los seleccionados de Francia y Suecia se encontrarán frente a frente este jueves 2 de julio, desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver.