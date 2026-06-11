En qué estadio se juega el Corea del Sur vs República Checa

Comienza el segundo partido de la Copa del Mundo, donde el conjunto de Corea del Sur se medirá ante República Checa. El debut de este Mundial ya lo pudimos ver entre México y Sudáfrica también en tierras nacionales, por lo que este próximo duelo, de los rivales directos del conjunto de Javier Aguirre también será en nuestro país.

Publicidad

¿Dónde se juega el Corea del Sur vs República Checa?

Este enfrentamiento tendrá sede en el Estadio Akron, ahora llamado el Estadio Guadalajara en Zapopan, Jalisco. Ambas selecciones se preparan para disputar este juego en el actual recinto en donde juegan las Chivas y será uno de los pocos duelos que tendrá ese inmueble durante esta Copa del Mundo en los próximos días.

En este inmueble hay un aforo que va desde los 43, 355 a los 48 mil espectadores. Ha cambiado de nombre en anteriores ocasiones, fue el Estadio Omnilife, Estadio Chivas, y recientemente por el patrocinador es como el que se conoce ahora, pero para el Mundial se dio a conocer que tendría que adquirir el nombre de la ciudad.

¿Cuándo y a qué hora se juega?

Este duelo se disputará el día de hoy jueves 11 de junio a las 20:00 horas del centro de México, pero lamentablemente no será transmitido en el país mediante la televisión abierta, sino que será el primer juego restringido y que sólo se podrá ver a través de la suscripción de ViX Premium con acceso a los encuentros del Mundial.

Publicidad

Cabe mencionar que el día de ayer, ambas escuadras ya estuvieron entrenando cerca para poder prepararse para este encuentro, por lo que estuvieron aclimatándose a la altura y demás cuestiones. De esta manera, veremos el duelo de los rivales que tendrá México en los próximos juegos de la fase de grupos.

En síntesis