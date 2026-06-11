El análisis del escenario que se le viene a la escuadra nacional en la continuidad del Grupo A de la Copa del Mundo.

El Grupo A del Mundial 2026 tuvo un arranque de película, con la fiesta que se vivió esta tarde en el Estadio Azteca. México se impuso ante Sudáfrica y comenzó a encaminar su suerte en esta fase inicial del torneo. En una de las zonas más parejas de la competencia internacional, se espera una definición altamente atrapante.

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Tras la victoria de México en el estreno ante Sudáfrica, el ‘Tri’ marcha primero con 3 puntos, iniciando su recorrido en esta edición de la Copa del Mundo con buenas sensaciones. Por su parte, todo lo contrario le sucede a la visita: los ‘Bafana Bafana’ van últimos con 0 puntos, complicando seriamente sus posibilidades a mediano plazo.

Luego de la apertura del Grupo A con México-Sudáfrica, esta noche continuará con Corea del Sur vs. República Checa. Los asiáticos, con Heung-Min Son como bandera y emblema, enfrentarán a los europeos, con Patrick Schick como goleador y figura. También se jugará en territorio mexicano, por lo que habrá aficionados locales presentes.

México ganó en su debut en el Azteca [Foto: Getty]

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En ese duelo entre Corea del Sur y República Checa, a México le conviene que gane uno de los dos. Como la selección nacional ya sumó un triunfo, si uno de estos contendientes se impone, se ‘cortará’ y el otro quedará golpeado anímicamente. El nivel de los dos equipos es bastante parejo, por lo que con el correr del Grupo A el Tri sabrá cuál es más y cuál menos accesible.

En el caso de que el derrotado sea Corea del Sur, el cuadro de Javier Aguirre llegaría a la segunda jornada con mejor temple anímico, ya que allí se cruzará ante los asiáticos. Quizás, en ese sentido, una victoria de República Checa sería más favorable a México. El segundo partido del Mundial 2026 es difícil de predecir, por las plantillas similares que cuentan ambos países.

La tabla de posiciones del Grupo A de México en el Mundial 2026: