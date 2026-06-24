Se definió el primer duelo de dieciseisavos y esto es todo lo que tienes que saber del encuentro.

¡Ya tenemos un cruce confirmado! Tras el cierre de los primeros grupos, se supo que Sudáfrica y Canadá protagonizarán un ‘mata-mata’ en la fase eliminatoria. Asiáticos y norteamericanos se verán las caras en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, y todos quieren saber cuándo y dónde se celebrará este encuentro.

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¿Cómo clasificaron Sudáfrica y Canadá a 16avos del Mundial 2026?

Los ‘Bafana Bafana’ sacaron pasaje a esta ronda por haber finalizado en la 2° posición del Grupo A, con 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota. Primero cayó por 2-0 ante México, luego igualó 1-1 con República Checa, y ahora venció por 1-0 a Corea del Sur.

Por su parte, los ‘Kanucks’ obtuvieron su boleto a este juego por haber terminado en el 2° puesto del Grupo B, con 4 unidades, tras cosechar una victoria, una igualdad y una caída. Primero empató 1-1 con Bosnia, después venció 6-0 a Qatar y ahora perdió por 2-1 ante Suiza.

Sufáfrica sacó boleto a 16avos del Mundial [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Sudáfrica vs. Canadá por 16avos del Mundial 2026?

El duelo entre los equipos de Hong Myung-bo y Hugo Broos se disputará el próximo domingo 28 de junio, en el que será el “partido 73” de esta Copa del Mundo. El compromiso de dieciseisavos de final fue programado por FIFA para dar comienzo a partir de las 14.00 horas del Centro de México (16.00 hora local de LA).

¿Dónde juegan Sudáfrica vs. Canadá por 16avos del Mundial 2026?

El cruce entre africanos y norteamericanos se llevará a cabo en el SoFi Stadium, más conocido como “Estadio Los Ángeles” durante esta Copa del Mundo. Inaugurado en el año 2020, es uno de los más imponentes de los Estados Unidos por su estética. Cuenta con una capacidad para 70.492 espectadores, esperando boletos agotados para este compromiso.

Por el momento, el enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá es el único cruce confirmado para 16avos de final del Mundial 2026. Además, será el único partido del domingo, por lo que se llevará toda la atención de los fanáticos en la agenda de ese día. Uno de los dos se meterá en octavos de final de la Copa del Mundo. ¿Será uno de los tres anfitriones? ¿O habrá sorpresas?

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