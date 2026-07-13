Quién es Hwang In-beom, el munidalista coreano que busca fichar Rayados

El centrocampista de 29 años disputó la fase de grupos de la Copa del Mundo y también está en la lista del Porto.

Rayados está interesado en reforzar su plantilla con un futbolista que disputó el Mundial 2026. Estamos hablando de Hwang In-beom, centrocampista de 29 años de Corea del Sur que actualmente se desempeña en el Feyenoord de la Eredivisie de Países Bajos.

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El conjunto de Monterrey no tuvo un buen Torneo Clausura y busca cambiar la cara en el Apertura 2026 de la Liga MX que comenzará este jueves 16 de julio. Por eso, la directiva busca futbolistas de jerarquía y consideran que Hwang In-beom es uno de ellos.

Hwang In-beom disputó la UEFA Champions League (Getty Images)

De hecho, el mediocampista surcoreano también está en los planes del FC Porto. Es importante mencionar que tiene contrato con Feyenoord hasta 2028, por lo que solo saldrá por una venta definitiva.

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Quién es Hwang In-beom: trayectoria y cualidades

Posición : Se desempeña como centrocampista central o volante mixto.

: Se desempeña como centrocampista central o volante mixto. Cualidades : Es un jugador ambidiestro con una excelente visión, técnica y gran precisión en los pases. Destaca por su capacidad para retener el balón bajo presión, recuperar posesiones y dictar el ritmo del partido.

: Es un jugador ambidiestro con una excelente visión, técnica y gran precisión en los pases. Destaca por su capacidad para retener el balón bajo presión, recuperar posesiones y dictar el ritmo del partido. Trayectoria : Ha sido un auténtico “trotamundos”. Comenzó en el Daejeon Citizen de su país y luego dio el salto al Vancouver Whitecaps (MLS). Posteriormente en Europa jugó para el Rubin Kazan (Rusia), Olympiacos (Grecia), Estrella Roja de Belgrado (Serbia) y actualmente pertenece al Feyenoord de la Eredivisie en Países Bajos.

: Ha sido un auténtico “trotamundos”. Comenzó en el Daejeon Citizen de su país y luego dio el salto al Vancouver Whitecaps (MLS). Posteriormente en Europa jugó para el Rubin Kazan (Rusia), Olympiacos (Grecia), Estrella Roja de Belgrado (Serbia) y actualmente pertenece al Feyenoord de la Eredivisie en Países Bajos. Selección Nacional: Es una pieza inamovible para Corea del Sur. Ha tenido una participación importante durante la fase de grupos del Mundial de 2026, donde incluso anotó el gol del empate frente a la República Checa.

En síntesis