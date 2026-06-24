En qué estadio se juega el México vs Chequia

Conoce todos los detalles del estadio en el que se llevará a cabo el día de hoy el México vs República Checa.

México y Chequia se enfrentan este miércoles 24 de junio en un duelo definitivo de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones del Grupo A comienza a partir de las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de México y el equipo nacional ya tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda.

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El equipo anfitrión viene con el ánimo a tope tras haber conseguido un triunfo histórico de 2-0 ante Sudáfrica en su debut mundialista, mientras que el conjunto europeo busca imponer condiciones en esta tercera jornada para asegurar su pase. Este juego es clave para el destino de Chequia en el torneo, ya que aún se encuentra en la pelea por el segundo o tercer lugar.

¿En qué estadio juegan?

México y Chequia se enfrentan en el legendario Estadio Azteca, ubicado en la zona de Santa Úrsula Coapa, al sur de la Ciudad de México. La FIFA denominó oficialmente a este recinto como Estadio Ciudad de México durante el torneo para cumplir con sus normativas de no mencionar patrocinios comerciales.

Para este certamen, y debido a las remodelaciones de modernización y seguridad exigidas, el “Coloso de Santa Úrsula” cuenta con una capacidad de 80,824 espectadores .La construcción del recinto inició en 1962 bajo el diseño de los renombrados arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, y su inauguración oficial se registró en mayo de 1966.

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El Estadio Ciudad de México es utilizado habitualmente para los partidos de la Liga MX, siendo la casa fija del Club América y, en diversas etapas, del Cruz Azul, además de recibir los encuentros de la Selección Mexicana. Es el único inmueble en el ha visto coronarse y levantar la Copa del Mundo a los dos más grandes mitos del fútbol, Pelé (con Brasil en 1970) y Diego Armando Maradona (con Argentina en 1986).

Datos ocultos y curiosidades que pocos conocen

La triple corona histórica: Con el partido inaugural de este certamen (México vs. Sudáfrica), el recinto se convirtió en el primer y único estadio en toda la historia del fútbol en albergar tres Copas del Mundo masculinas distintas (1970, 1986 y 2026) y, en consecuencia, tres partidos inaugurales.

Con el partido inaugural de este certamen (México vs. Sudáfrica), el recinto se convirtió en el primer y único estadio en toda la historia del fútbol en albergar tres Copas del Mundo masculinas distintas (1970, 1986 y 2026) y, en consecuencia, tres partidos inaugurales. Dueño de hitos mundiales: No solo fue la sede donde Maradona firmó la famosa “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” ante Inglaterra en 1986, sino que también albergó el histórico “Partido del Siglo” de 1970, donde Italia venció 4-3 a Alemania Federal en una semifinal cardíaca.

No solo fue la sede donde Maradona firmó la famosa “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” ante Inglaterra en 1986, sino que también albergó el histórico “Partido del Siglo” de 1970, donde Italia venció 4-3 a Alemania Federal en una semifinal cardíaca. El miedo de la altura: El coloso se encuentra edificado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Esta característica física invisible influye de manera drástica en el rendimiento de los jugadores extranjeros y altera la aerodinámica del balón, el cual viaja a mayor velocidad y experimenta menos resistencia en el aire.

El coloso se encuentra edificado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Esta característica física invisible influye de manera drástica en el rendimiento de los jugadores extranjeros y altera la aerodinámica del balón, el cual viaja a mayor velocidad y experimenta menos resistencia en el aire. ¿Cimientos de piedra volcánica?: Los cimientos y el suelo del terreno sobre el que está construido provienen directamente de la lava fosilizada del volcán Xitle, el cual hizo erupción hace unos 1,700 años, dándole al coloso una base basáltica única en su tipo.

Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Jueves 11 de junio de 2026: México vs Sudáfrica (Fase de Grupos)

México vs Sudáfrica (Fase de Grupos) Miércoles 17 de junio de 2026: Uzbekistán vs. Colombia (Fase de Grupos)

Uzbekistán vs. Colombia (Fase de Grupos) Miércoles 24 de junio de 2026: México vs. Chequia (Fase de Grupos)

México vs. Chequia (Fase de Grupos) Martes 30 de junio de 2026: México vs. 3 CEFH1 (Partido de Dieciseisavos de final)

México vs. 3 CEFH1 (Partido de Dieciseisavos de final) Domingo 5 de julio de 2026: Ganador 79 vs. Ganador 80 (Partido de Octavos de final)

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En síntesis