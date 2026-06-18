Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Bosnia por el grupo B del Mundial 2026: TV y streaming online

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves por la segunda jornada del Grupo B. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio SoFi.

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio en el día que comienza la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro entre las dos selecciones europeas se lleva a cabo en el Estadio SoFi y el juego comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

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Tanto Suiza como Bosnia empataron en su debut en la Copa del Mundo, por lo que ahora buscarán conseguir su primer triunfo. En el Grupo B las cuatro selecciones están con 1 punto y se espera mucha paridad para clasificar a los 16vos de final.

Dónde ver el partido

El partido entre Suiza y Bosnia de este jueves 18 de junio no podrá verse en México por televisión abierta. La única opción posible para observar el juego es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

México : ViX Premium

: ViX Premium Perú: DirecTV y Paramount+.

DirecTV y Paramount+. Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia: DirecTV y Paramount+.

DirecTV y Paramount+. Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos conjuntos

Suiza tenía la victoria casi asegurada por 1-0 frente a Qatar en el debut del Mundial 2026, pero el conjunto asiático lo empató en los minutos finales para amargarle el triunfo a los europeos. Y ahora intentará derrotar a Bosnia para sumar los 3 puntos.

Por su parte, Bosnia comenzó ganando el encuentro frente a Canadá pero uno de los anfitriones lo terminó igualando justamente. El local fue más superior y el equipo balcánico no mostró un buen nivel, por lo que deberá mejorar para conseguir un buen resultado ante Suiza.

En síntesis

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio SoFi.

se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio SoFi. En México el partido se transmitirá únicamente mediante la plataforma de streaming ViX Premium .

el partido se transmitirá únicamente mediante la plataforma de streaming . Ambas selecciones empataron en su debut y registran 1 punto en el Grupo B.