Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Bosnia por el grupo B del Mundial 2026: TV y streaming online

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves por la segunda jornada del Grupo B. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio SoFi.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Bosnia por el grupo B del Mundial 2026
© Imagen propiaDónde ver EN VIVO Suiza vs. Bosnia por el grupo B del Mundial 2026

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio en el día que comienza la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro entre las dos selecciones europeas se lleva a cabo en el Estadio SoFi y el juego comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

Tanto Suiza como Bosnia empataron en su debut en la Copa del Mundo, por lo que ahora buscarán conseguir su primer triunfo. En el Grupo B las cuatro selecciones están con 1 punto y se espera mucha paridad para clasificar a los 16vos de final.

Dónde ver el partido

El partido entre Suiza y Bosnia de este jueves 18 de junio no podrá verse en México por televisión abierta. La única opción posible para observar el juego es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

  • México: ViX Premium
  • Perú: DirecTV y Paramount+.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia: DirecTV y Paramount+.
  • Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.
  • España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

La actualidad de ambos conjuntos

Suiza tenía la victoria casi asegurada por 1-0 frente a Qatar en el debut del Mundial 2026, pero el conjunto asiático lo empató en los minutos finales para amargarle el triunfo a los europeos. Y ahora intentará derrotar a Bosnia para sumar los 3 puntos.

Ver también

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 18 de junio y dónde ver en México

Por su parte, Bosnia comenzó ganando el encuentro frente a Canadá pero uno de los anfitriones lo terminó igualando justamente. El local fue más superior y el equipo balcánico no mostró un buen nivel, por lo que deberá mejorar para conseguir un buen resultado ante Suiza.

En síntesis

  • Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio SoFi.
  • En México el partido se transmitirá únicamente mediante la plataforma de streaming ViX Premium.
  • Ambas selecciones empataron en su debut y registran 1 punto en el Grupo B.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones