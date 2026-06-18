Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Bosnia por el grupo B del Mundial 2026: TV y streaming online

Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio en el día que comienza la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro entre las dos selecciones europeas se lleva a cabo en el Estadio SoFi y el juego comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).
Tanto Suiza como Bosnia empataron en su debut en la Copa del Mundo, por lo que ahora buscarán conseguir su primer triunfo. En el Grupo B las cuatro selecciones están con 1 punto y se espera mucha paridad para clasificar a los 16vos de final.
Dónde ver el partido
El partido entre Suiza y Bosnia de este jueves 18 de junio no podrá verse en México por televisión abierta. La única opción posible para observar el juego es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.
- México: ViX Premium
- Perú: DirecTV y Paramount+.
- Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia: DirecTV y Paramount+.
- Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.
- España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
La actualidad de ambos conjuntos
Suiza tenía la victoria casi asegurada por 1-0 frente a Qatar en el debut del Mundial 2026, pero el conjunto asiático lo empató en los minutos finales para amargarle el triunfo a los europeos. Y ahora intentará derrotar a Bosnia para sumar los 3 puntos.
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Por su parte, Bosnia comenzó ganando el encuentro frente a Canadá pero uno de los anfitriones lo terminó igualando justamente. El local fue más superior y el equipo balcánico no mostró un buen nivel, por lo que deberá mejorar para conseguir un buen resultado ante Suiza.
En síntesis
- Suiza y Bosnia se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio SoFi.
- En México el partido se transmitirá únicamente mediante la plataforma de streaming ViX Premium.
- Ambas selecciones empataron en su debut y registran 1 punto en el Grupo B.