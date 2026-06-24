¿Dónde y en qué estadio juegan Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026?

Suiza y Canadá se enfrentan por la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver. Ambos equipos llegan invictos y quieren liderar su grupo.

El encuentro entre Suiza y Canadá por el Mundial 2026 comenzará a las 13:00 horas de la CDMX en Vancouver, en un duelo clave del Grupo B que promete gran marco de público en territorio canadiense. En este encuentro se definirá el primero de grupo.

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El partido se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los estadios más importantes del país, con una capacidad aproximada de 52.500 espectadores. Tanto los europeos como los norteamericanos llegan invictos con una victoria y un empate.

BC Place: un estadio icónico de Vancouver

El BC Place es un estadio multipropósito ubicado en la ciudad de Vancouver, provincia de Columbia Británica, Canadá. Fue inaugurado en 1983 y se construyó originalmente para la Exposición Internacional de Vancouver de 1986.

Se caracteriza por su imponente estructura y por haber sido, en su momento, uno de los estadios con techo tipo domo más grandes del mundo. Con el paso de los años, se consolidó como un escenario central del deporte canadiense.

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Actualmente es la casa de los BC Lions de la Canadian Football League desde 1983 y del Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer desde 2011, además de haber recibido eventos de gran impacto internacional como conciertos multitudinarios, ceremonias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2010 y visitas históricas como la del Papa Juan Pablo II.

En 2011 fue remodelado con un diseño más moderno, incorporando un techo retráctil y una estética interior inspirada en los colores de la bandera canadiense. Hoy, el BC Place se presenta como un estadio renovado que ya albertó varios partidos del Mundial 2026.

En sintesis

Suiza y Canadá juegan por el Grupo B del Mundial 2026 en territorio canadiense.

juegan por el Grupo B del Mundial 2026 en territorio canadiense. El encuentro se disputará en el estadio BC Place ubicado en la ciudad de Vancouver.

ubicado en la ciudad de Vancouver. El escenario BC Place tiene una capacidad aproximada de 52.500 espectadores para el público.