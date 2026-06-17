¿Dónde y en qué estadio juegan Uzbekistán vs. Colombia por el Grupo K Mundial 2026?

El debut en la gran cita futbolística pone frente a frente a Uzbekistán y Colombia, en un partido que va a empezar a marcar el destino de su zona. Los dos equipos quedaron en el Grupo K del Mundial 2026, una zona bastante dura que van a tener que pelear palmo a palmo con las selecciones de Portugal y la República Democrática del Congo.

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Para ambas federaciones es un debut con condimentos especiales. El combinado asiático está viviendo un momento histórico porque es la primera vez en toda su existencia que logra clasificar a una Copa del Mundo, mientras que el conjunto cafetero regresa al torneo con la obligación de hacer valer su experiencia y arrancar con el pie derecho.

Este partido se va a disputar en el mítico Estadio Azteca, el templo del fútbol ubicado en la Ciudad de México que vuelve a abrir sus puertas para un torneo de la FIFA. El gigante de Santa Úrsula cuenta con una capacidad exacta de 80.824 espectadores, lo que asegura un marco impresionante con hinchas de todos lados para este estreno.

Historia y partidos en el Mundial 2026 del Estadio Azteca

Abierto al público a mediados de 1966 y renovado a fondo para cumplir con las exigencias actuales, el Azteca es la casa del Club América y de la selección mexicana. Su mística es única en el planeta: es el único estadio en toda la historia que tiene el honor de albergar tres mundiales diferentes, habiendo sido el escenario donde Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1986 levantaron la copa.

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El Estadio Azteca recibió la ceremonia inaugural del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Para este campeonato del 2026, la FIFA le dio un protagonismo central a la sede de la capital mexicana. El recinto cuenta con una agenda cargada de partidos, entre los que destacó el partido inaugural que abrió la competencia hace unos días atrás.

El calendario de la cancha incluye varios encuentros de la primera ronda (como este choque de uzbekos y colombianos y uno más restante entre México y República Checa) y también tendrá cruces de eliminación directa en las fases siguientes, ya que albergará uno de 16avos de final y otro de octavos. Sumar de a tres en este escenario va a ser vital para ver quién se planta mejor de cara a la clasificación a la próxima ronda.

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En síntesis