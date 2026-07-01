El miércoles dejó tres nuevos clasificados y nuevos choques listos para la continuidad del campeonato.

¡Pasó otro día más! Este miércoles 1 de julio del Mundial 2026 propuso tres grandes alternativas que no decepciaron en absoluto. Todos tuvieron goles y emociones por doquier para disfrutar una gran jornada. Con ello, también llegaron importes novedades de cara a los octavos de final que se vienen en el torneo de la FIFA.

Publicidad

Los resultados del miércoles en dieciseisavos del Mundial 2026:

Tras la agenda futbolera de hoy, así quedó cada partido de los tres disputados en la Copa del Mundo en el día de la fecha:

Inglaterra 2-1 RD Congo | Kane x2 – Cipenga.

| Kane x2 – Cipenga. Bélgica 3-2 Senegal | Tielemans x2 y Lukaku – Diarra y Sarr.

| Tielemans x2 y Lukaku – Diarra y Sarr. Estados Unidos 2-0 Bosnia | Balogun y Tillman.

En el primer y tercer juego, el marcador se definió en los noventa minutos, mientras que en el segundo se tuvo que recurrir a una prórroga.

Publicidad

Los clasificados a octavos del Mundial 2026 hasta el momento:

Con tres nuevos boletos confirmados, así están las plazas ocupadas para los octavos de final de esta Copa del Mundo:

Marruecos (CAF)

(CAF) Canadá (CONCACAF)

(CONCACAF) Estados Unidos (CONCACAF)

(CONCACAF) México (CONCACAF)

(CONCACAF) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Bélgica (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Noruega (UEFA)

Tal como se puede observar, los tres países anfitriones ya tienen su lugar asegurando en la próxima ronda del torneo.

Publicidad

Los cruces confirmados de octavos del Mundial 2026 hasta el momento:

Con dos nuevos duelos definidos, así están los enfrentamientos de octavos de final de esta edición de la Copa del Mundo:

Canadá vs. Marruecos | sábado 4 de julio, 11.00 horas.

| sábado 4 de julio, 11.00 horas. Paraguay vs. Francia | sábado 4 de julio, 15.00 horas.

| sábado 4 de julio, 15.00 horas. Brasil vs. Noruega | domingo 5 de julio, 14.00 horas.

| domingo 5 de julio, 14.00 horas. México vs. Inglaterra | domingo 5 de julio, 18.00 horas.

| domingo 5 de julio, 18.00 horas. Estados Unidos vs. Bélgica | lunes 6 de julio, 18.00 horas.

Con las cosas de este modo, sólo restan conformarse los últimos tres encuentros de la siguiente instancia del campeonato.

Publicidad

El cuadro de octavos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Foto: Juego Simple.

Los eliminados en dieciseisavos de final del Mundial 2026:

Con tres nuevas salidas confirmadas, así está el grupo de excluidos en la presente fase de la Copa Mundial de la FIFA:

Japón (AFC)

(AFC) Congo (CAF)

(CAF) Costa de Marfil (CAF)

(CAF) Senegal (CAF)

(CAF) Sudáfrica (CAF)

(CAF) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Alemania (UEFA)

(UEFA) Bosnia (UEFA)

(UEFA) Países Bajos (UEFA)

(UEFA) Suecia (UEFA)