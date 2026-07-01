México retiró a dos futbolistas de Ecuador tras eliminarlos en el Mundial 2026: “No me esperaba irme así”

El encuentro de 16avos de final dejó duras secuelas en el elenco sudamericano que se quedó sin dos de sus referentes.

La eliminación de Ecuador del Mundial 2026 tras caer por 2-0 frente a México en la instancia de los dieciseisavos de final disputada este martes dejó secuelas. El resultado decretó el final del camino para la Tri en la cita internacional, pero también marcó el cierre definitivo de un ciclo sumamente importante dentro del vestuario. En este contexto, quien tomó la palabra fue Hernán Galíndez, el guardameta que comunicó su postura con respecto al futuro de su carrera profesional.

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Hernán Galíndez y Enner Valencia anunciaron sus retiros de la selección de Ecuador

El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano confirmó su retiro definitivo del combinado nacional. Su determinación se sumó a la ya planificada decisión de retirarse tomada por Enner Valencia, el histórico goleador que milita en el Pachuca y que también le puso punto final a su etapa en el seleccionado en esta misma jornada mundialista.

🇪🇨🥹 “NO ESPERABA IRME ASÍ DE LA SELECCIÓN”



Hernán Galíndez se DESPIDE entre lágrimas tras la eliminación de Ecuador del Mundial. pic.twitter.com/tmXJa9fCCG — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) July 1, 2026

“Muy triste, por supuesto, porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol. Me voy tranquilo también por haber dejado todo lo que pude, por haber entregado todo lo que estuvo a mi alcance para el grupo”, comenzó diciendo Galíndez ante los medios.

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Y además, agregó: “En el momento más duro mío en la selección, cuando me puso la cinta de capitán por primera vez, fue el que hizo un gol y vino a abrazarme. Ese gesto no se me va a olvidar nunca en mi vida”.

🚨🦸🇪🇨 "ESTE FUE MI ÚLTIMO PARTIDO".



Enner Valencia confirmó que se retira de la selección ecuatoriana de fútbol.



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“Estoy muy triste. No esperaba irme así de la selección, pero es lo que toca, es lo que hay que afrontar. Me voy tranquilo, orgulloso. Voy a ser toda la vida ecuatoriano, le guste a quien le guste. Y a partir de ahora, seré un hincha más apoyando de afuera y esperando que a mis compañeros les vaya bien”, completó el portero.

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El adiós de estos dos grandes referentes obliga a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a dar vuelta la página de forma inmediata para enfocarse en los desafíos venideros. Con la salida de figuras que marcaron el rumbo en los últimos tiempos, Ecuador debe afrontar ahora un nuevo proceso de reconstrucción futbolística y recambio generacional.

En síntesis