¿Hay tiempo extra o penales en Bélgica vs. Senegal en caso de empate por el Mundial 2026?

Europeos y africanos se enfrentan desde las 14:00 hs de la CDMX en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles desde las 14:00 hs (CDMX) por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo decisivo que otorgará un boleto a la próxima ronda del torneo internacional. El mismo será en el Seattle Stadium.

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El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor de la serie entre Estados Unidos y Bosnia, partido que también se disputa durante la jornada, desde las 18:00 hs de la CDMX.

Al tratarse de una instancia de eliminación directa, el encuentro no puede terminar empatado. Si los 90 minutos reglamentarios finalizan con igualdad en el marcador, el clasificado deberá definirse mediante otro sistema.

Si empatan, ¿habrá tiempo extra o penales?

Sí. En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno para intentar definir al ganador. Si luego de los 30 minutos suplementarios el marcador continúa igualado, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

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De esta manera, el equipo que logre ganar durante los 90 minutos reglamentarios o en los 120 minutos de juego avanzará de ronda, mientras que si persiste la igualdad tras el tiempo suplementario, el boleto se definirá desde los doce pasos.

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