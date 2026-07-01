¿Por qué no juega Édouard Mendy en Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?

Senegal se enfrenta a Bélgica este miércoles desde las 14:00 hs (CDMX) por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido clave por un lugar en los octavos de final. Sin embargo, el conjunto africano afronta este compromiso con una baja muy importante: Édouard Mendy no estará disponible.
Los europeos llegan invictos con dos empates y una victoria, mientras que los africanos lograron clasificar con lo justo y con solo tres puntos, pero la goleada ante Irak lo metió en la siguiente fase.
El experimentado arquero continúa recuperándose de la lesión en la rodilla que sufrió durante el encuentro frente a Noruega en la fase de grupos. A raíz de ese problema físico, Mendy ya se perdió el duelo ante Irak y tampoco pudo ser convocado para el choque de este miércoles frente a Bélgica, por lo que Senegal volverá a presentar una modificación obligada en el arco.
El 11 titular de Senegal vs. Bélgica
El entrenador de Senegal confirmó la siguiente alineación para enfrentar a Bélgica por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el que buscarán dar un gran batacazo.
- Ismail Jakobs
- Krépin Diatta
- Moussa Niakhaté
- Idrissa Gana Gueye (C)
- Pathé Ciss
- Habib Diarra
- Pape Gueye
- Sadio Mané
- Iliman Ndiaye
- Ismaïla Sarr
Qué pasa si Bélgica pierde, empata o gana con Senegal por los 16vos de final del Mundial 2026
En sintesis
- El arquero Édouard Mendy es baja en la selección de Senegal debido a una lesión en la rodilla.
- El guardameta sufrió dicho problema físico durante el encuentro ante Noruega en la fase de grupos.
- Esta dolencia ya le impidió jugar contra Irak y lo margina de este cruce definitivo ante Bélgica.