¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?

Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles en un encuentro apasionante de los 16avos de final del Mundial 2026. La gran sorpresa en el once inicial de los Diablos Rojos pasa por la ausencia de su máximo goleador histórico, Romelu Lukaku. El delantero centro no formará parte de la alineación titular en este cruce decisivo donde el que pierde se vuelve a casa de forma inmediata.
La razón por la que no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. Senegal
El director técnico Rudi García decidió dejar al atacante en el banco de suplentes por una cuestión netamente táctica. A pesar de que el futbolista sumó minutos ingresando desde el banco en el debut y hasta fue titular frente a Irán en el cierre de la fase de grupos, el entrenador optó por otras variantes para este duro choque.
El motivo principal de su suplencia radica en su falta de ritmo futbolístico debido a los pocos minutos de competencia oficial que arrastra en el último tiempo. Por esta razón, el cuerpo técnico prefirió guardarlo como una carta fuerte para el segundo tiempo y apostar desde el arranque por un ataque mucho más dinámico y veloz.
Con esta modificación estratégica, el frente de ataque belga presentará caras conocidas pero con otra movilidad. Los encargados de comandar la ofensiva desde el arranque para buscar el pase a los octavos de final serán Jérémy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.
Qué pasa si Bélgica pierde, empata o gana con Senegal por los 16vos de final del Mundial 2026
En síntesis
- Suplencia estratégica de Lukaku: El delantero histórico de los Diablos Rojos iniciará desde el banco debido a una decisión netamente táctica del director técnico Rudi García.
- Falta de ritmo y nueva ofensiva: La suplencia del atacante responde a su falta de ritmo competitivo. En su lugar, el cuerpo técnico apostará por un frente de ataque mucho más veloz e integrado por Jérémy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.
- El objetivo del encuentro: El que resulte vencedor de este duelo a todo o nada en los dieciseisavos de final avanzará a la siguiente fase, donde ya espera el ganador de la llave entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.