¿Quién es Said Martínez? El árbitro del Bélgica vs Senegal

Este es el árbitro que estará impartiendo justicia en el partido de 16avos entre Bélgica y Senegal.

En una nueva jornada de 16avos de Final de este Mundial 2026 llega el turno de Bélgica vs. Senegal. El encuentro se desarrollará el día de hoy, miércoles 1 de julio, y será arbitrado por el hondureño Said Martínez.

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En un partido que promete grandes emociones en la fase de eliminación directa, el colegiado de Honduras impartirá justicia. El cruce entre europeos y africanos será una nueva aparición para el centroamericano en esta edición mundialista.

Perfil profesional del árbitro hondureño

Said Martínez Nacido en Tocoa, Colón, Honduras, el 7 de agosto de 1991. A sus 34 años se encuentra consolidando su carrera internacional dirigiendo en esta Copa del Mundo.

El “Matemático”, como es conocido por su profesión universitaria, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la CONCACAF, habiendo arbitrado finales de la Copa Oro, la Liga de Campeones de la CONCACAF y numerosos partidos de eliminatorias mundialistas, además de su participación previa en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Su recorrido internacional respalda su capacidad para manejar la presión de este encuentro crucial.

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Las estadísticas principales de la carrera de Said Martínez

Partidos dirigidos: 212 partidos oficiales

212 partidos oficiales Tarjetas amarillas mostradas: 846

846 Futbolistas expulsados: 53

53 Penales pitados: registra un promedio histórico de 0.20 a 0.33 penaltis señalados por partido

La terna arbitral completa para Bélgica vs. Senegal

Árbitro principal: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Asistente 1: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)

Christian Ramírez (Honduras) Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Andrés Rojas (Colombia) Árbitro de reserva:Alexander Guzmán (Colombia)

En síntesis

Said Martínez , árbitro hondureño, dirigirá hoy el partido entre Bélgica y Senegal del Mundial 2026.

, árbitro hondureño, dirigirá hoy el partido entre Bélgica y Senegal del Mundial 2026. Walter López y Christian Ramírez, también de Honduras, completan la terna arbitral como los asistentes.

y Christian Ramírez, también de Honduras, completan la terna arbitral como los asistentes. Andrés Rojas, de nacionalidad colombiana, desempeñará la función de cuarto árbitro en el encuentro.