¿Quién es Said Martínez? El árbitro del Bélgica vs Senegal

En una nueva jornada de 16avos de Final de este Mundial 2026 llega el turno de Bélgica vs. Senegal. El encuentro se desarrollará el día de hoy, miércoles 1 de julio, y será arbitrado por el hondureño Said Martínez.
En un partido que promete grandes emociones en la fase de eliminación directa, el colegiado de Honduras impartirá justicia. El cruce entre europeos y africanos será una nueva aparición para el centroamericano en esta edición mundialista.
Perfil profesional del árbitro hondureño
Said Martínez Nacido en Tocoa, Colón, Honduras, el 7 de agosto de 1991. A sus 34 años se encuentra consolidando su carrera internacional dirigiendo en esta Copa del Mundo.
El “Matemático”, como es conocido por su profesión universitaria, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la CONCACAF, habiendo arbitrado finales de la Copa Oro, la Liga de Campeones de la CONCACAF y numerosos partidos de eliminatorias mundialistas, además de su participación previa en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Su recorrido internacional respalda su capacidad para manejar la presión de este encuentro crucial.
Las estadísticas principales de la carrera de Said Martínez
- Partidos dirigidos: 212 partidos oficiales
- Tarjetas amarillas mostradas: 846
- Futbolistas expulsados: 53
- Penales pitados: registra un promedio histórico de 0.20 a 0.33 penaltis señalados por partido
La terna arbitral completa para Bélgica vs. Senegal
- Árbitro principal: Said Martínez (Honduras)
- Asistente 1: Walter López (Honduras)
- Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)
- Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
- Árbitro de reserva:Alexander Guzmán (Colombia)
Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
En síntesis
- Said Martínez, árbitro hondureño, dirigirá hoy el partido entre Bélgica y Senegal del Mundial 2026.
- Walter López y Christian Ramírez, también de Honduras, completan la terna arbitral como los asistentes.
- Andrés Rojas, de nacionalidad colombiana, desempeñará la función de cuarto árbitro en el encuentro.